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Белоусов высоко оценил отношения России и Китая - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Белоусов высоко оценил отношения России и Китая
Белоусов высоко оценил отношения России и Китая - 25.06.2025, ПРАЙМ
Белоусов высоко оценил отношения России и Китая
Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:01+0300
2025-06-25T15:01+0300
политика
россия
китай
андрей белоусов
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ЦИНДАО, 25 июн - ПРАЙМ. Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых договоренностей", - сказал Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Циндао в среду. Министр обороны РФ отметил, что российская сторона рассчитывает "на тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества". Он выразил уверенность, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнёрства в оборонной сфере". Белоусов подчеркнул также, что в этом году РФ и КНР отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Он поблагодарил коллегу за участие парадного расчёта китайских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии. В свою очередь Дун Цзюнь сказал, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес".
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россия, китай, андрей белоусов
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Андрей Белоусов
15:01 25.06.2025
 
Белоусов высоко оценил отношения России и Китая

Белоусов: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

© POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© POOL
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ЦИНДАО, 25 июн - ПРАЙМ. Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых договоренностей", - сказал Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Циндао в среду.
Министр обороны РФ отметил, что российская сторона рассчитывает "на тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества". Он выразил уверенность, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнёрства в оборонной сфере".
Белоусов подчеркнул также, что в этом году РФ и КНР отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Он поблагодарил коллегу за участие парадного расчёта китайских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии. В свою очередь Дун Цзюнь сказал, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес".
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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