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Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - 25.06.2025, ПРАЙМ

Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:21+0300

2025-06-25T12:21+0300

2025-06-25T12:21+0300

экономика

россия

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. "Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас - развитие БРИКС и наше участие в этом объединении", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин посетить саммит БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.

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россия, дмитрий песков, брикс