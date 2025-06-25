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Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - 25.06.2025, ПРАЙМ
Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:21+0300
2025-06-25T12:21+0300
экономика
россия
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. "Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас - развитие БРИКС и наше участие в этом объединении", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин посетить саммит БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.
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россия, дмитрий песков, брикс
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, БРИКС
12:21 25.06.2025
 
Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Песков: Россия примет участие в саммите БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года.
"Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас - развитие БРИКС и наше участие в этом объединении", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин посетить саммит БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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ЭкономикаРОССИЯДмитрий ПесковБРИКС
 
 
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