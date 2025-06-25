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Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие
Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие - 25.06.2025, ПРАЙМ
Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие
Великобритания закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, сообщил офис британского премьер-министра Кира Стармера. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:18+0300
2025-06-25T13:18+0300
2025-06-25T13:18+0300
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ЛОНДОН, 25 июн – ПРАЙМ. Великобритания закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, сообщил офис британского премьер-министра Кира Стармера. "Великобритания приобретет 12 новых истребителей F-35A и присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием самолетов двойного назначения", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства. Эти американские самолеты могут нести как обычное, так и ядерное оружие. По заявлению британских властей, их закупка станет "крупнейшим укреплением ядерной позиции Великобритании за поколение". Королевство отказалось от ядерного оружия воздушного базирования после окончания холодной войны, указано в документе. В настоящее время единственное средство ядерного сдерживания Британии - баллистические ракеты Trident ("Трайдент") – размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, построенных в 90-е годы прошлого века. Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО. В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
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Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Кир Стармер, НАТО
Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие
Великобритания закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие
ЛОНДОН, 25 июн – ПРАЙМ. Великобритания закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, сообщил офис британского премьер-министра Кира Стармера.
"Великобритания приобретет 12 новых истребителей F-35A и присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием самолетов двойного назначения", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
Эти американские самолеты могут нести как обычное, так и ядерное оружие. По заявлению британских властей, их закупка станет "крупнейшим укреплением ядерной позиции Великобритании за поколение". Королевство отказалось от ядерного оружия воздушного базирования после окончания холодной войны, указано в документе. В настоящее время единственное средство ядерного сдерживания Британии - баллистические ракеты Trident ("Трайдент") – размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, построенных в 90-е годы прошлого века.
Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
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