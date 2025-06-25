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В Бурятии возбудили дело после реконструкции очистных сооружений

В Бурятии возбудили дело после реконструкции очистных сооружений - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Бурятии возбудили дело после реконструкции очистных сооружений

Уголовное дело о превышении должностных полномочий при реконструкции очистных сооружений в городе Улан-Удэ с причинением тяжких последствий для бюджета и... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T05:46+0300

2025-06-25T05:46+0300

2025-06-25T05:46+0300

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УЛАН-УДЭ, 25 июн - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении должностных полномочий при реконструкции очистных сооружений в городе Улан-Удэ с причинением тяжких последствий для бюджета и окружающей среды возбуждено в Бурятии, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. "Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при реконструкции очистных сооружений города Улан-Удэ с причинением тяжких последствий в виде ущерба бюджету и окружающей среде по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, сроки реконструкции очистных затянулись из-за неэффективного расходования бюджетных средств и некачественного выполнения строительных работ. Из-за этого стоки, сбрасываемые в крупнейший приток озера Байкал – реку Селенгу, не доводились до строгих нормативов для Байкальской природной территории. Ведется следствие. Модернизированные правобережные очистные сооружения в Улан-Удэ по плану должны были запустить в работу весной 2025 года. Но работы шли с отставанием. В конце марта в столице Бурятии работала группа правительства России, в нее вошли представители федеральных министерств строительства и природных ресурсов. Тогда было принято решение об усилении работ по реконструкции очистных: наращивании кадров, темпов производства, прохождении обязательной госэкспертизы и так далее. Модернизация очистных сооружений в Бурятии реализуется по федеральному проекту "Сохранение озера Байкал" в рамках нацпроекта "Экология". В целях защиты и сохранения экологии озера Байкал президент РФ Владимир Путин в начале 2021 года дал поручение о строительстве и реконструкции 21 очистного сооружения в населенных пунктах, стоящих на реках, которые впадают в Байкал.

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общество , улан-удэ, бурятия, байкал, владимир путин