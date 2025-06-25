https://1prime.ru/20250625/chekhiya-858897524.html

Чехия готова увеличить расходы на оборону

Чехия готова увеличить расходы на оборону - 25.06.2025, ПРАЙМ

Чехия готова увеличить расходы на оборону

Чехия готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил в среду после заседания правительства премьер Петр Фиала, передает агентство ЧТК. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:48+0300

2025-06-25T15:48+0300

2025-06-25T15:48+0300

политика

прага

чехия

гаага

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 25 июн, ПРАЙМ. Чехия готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил в среду после заседания правительства премьер Петр Фиала, передает агентство ЧТК. "Чешская Республика готова увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, заявил сегодня (в среду - ред.) журналистам премьер-министр Петр Фиала после заседания правительства. Он предполагает, что решение об увеличении будет принято сегодня на саммите НАТО в Гааге. Мандат чешской делегации, одобренный правительством, заключается в том, что она может согласиться на увеличение, сказал Фиала. Встреча президентов и премьеров стран - членов НАТО началась в Нидерландах сегодня утром", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает ЧТК, ожидается, что на саммите альянса будет достигнут консенсус об увеличении обязательств по расходам на оборону стран НАТО до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил увеличить целевой показатель расходов на оборону, чтобы 3,5% выделялись на армию и 1,5% - на другие нужды, связанные с безопасностью, такие как инфраструктура, кибербезопасность и строительство медицинских учреждений.

https://1prime.ru/20250527/pribyl-857957643.html

прага

чехия

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прага, чехия, гаага, марк рютте, нато