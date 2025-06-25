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Чехия готова увеличить расходы на оборону - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Чехия готова увеличить расходы на оборону
Чехия готова увеличить расходы на оборону - 25.06.2025, ПРАЙМ
Чехия готова увеличить расходы на оборону
Чехия готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил в среду после заседания правительства премьер Петр Фиала, передает агентство ЧТК. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:48+0300
2025-06-25T15:48+0300
политика
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чехия
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ПРАГА, 25 июн, ПРАЙМ. Чехия готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил в среду после заседания правительства премьер Петр Фиала, передает агентство ЧТК. "Чешская Республика готова увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, заявил сегодня (в среду - ред.) журналистам премьер-министр Петр Фиала после заседания правительства. Он предполагает, что решение об увеличении будет принято сегодня на саммите НАТО в Гааге. Мандат чешской делегации, одобренный правительством, заключается в том, что она может согласиться на увеличение, сказал Фиала. Встреча президентов и премьеров стран - членов НАТО началась в Нидерландах сегодня утром", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает ЧТК, ожидается, что на саммите альянса будет достигнут консенсус об увеличении обязательств по расходам на оборону стран НАТО до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил увеличить целевой показатель расходов на оборону, чтобы 3,5% выделялись на армию и 1,5% - на другие нужды, связанные с безопасностью, такие как инфраструктура, кибербезопасность и строительство медицинских учреждений.
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прага, чехия, гаага, марк рютте, нато
Политика, Прага, ЧЕХИЯ, Гаага, Марк Рютте, НАТО
15:48 25.06.2025
 
Чехия готова увеличить расходы на оборону

Премьер Фиала: Чехия готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ПРАГА, 25 июн, ПРАЙМ. Чехия готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил в среду после заседания правительства премьер Петр Фиала, передает агентство ЧТК.
"Чешская Республика готова увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, заявил сегодня (в среду - ред.) журналистам премьер-министр Петр Фиала после заседания правительства. Он предполагает, что решение об увеличении будет принято сегодня на саммите НАТО в Гааге. Мандат чешской делегации, одобренный правительством, заключается в том, что она может согласиться на увеличение, сказал Фиала. Встреча президентов и премьеров стран - членов НАТО началась в Нидерландах сегодня утром", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает ЧТК, ожидается, что на саммите альянса будет достигнут консенсус об увеличении обязательств по расходам на оборону стран НАТО до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил увеличить целевой показатель расходов на оборону, чтобы 3,5% выделялись на армию и 1,5% - на другие нужды, связанные с безопасностью, такие как инфраструктура, кибербезопасность и строительство медицинских учреждений.
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ПолитикаПрагаЧЕХИЯГаагаМарк РюттеНАТО
 
 
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