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На освобожденных территориях ДНР восстановят около 16 тысяч объектов

На освобожденных территориях ДНР восстановят около 16 тысяч объектов - 25.06.2025, ПРАЙМ

На освобожденных территориях ДНР восстановят около 16 тысяч объектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 16 тысяч объектов предстоит восстановить на освобожденных на данный момент территориях Донецкой Народной Республики,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T06:17+0300

2025-06-25T06:17+0300

2025-06-25T06:17+0300

экономика

общество

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 16 тысяч объектов предстоит восстановить на освобожденных на данный момент территориях Донецкой Народной Республики, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Денис Пушилин. "Мы можем говорить, что уже порядка 20 тысяч объектов в общей сложности вместе с социальной сферой поврежденных и разрушенных в различной степени восстановлено. Предстоит еще не менее 16 тысяч по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить", - сказал Пушилин, отметив, что предстоит восстанавливать не только то, что разрушено в ходе военных действий, но и ранее из-за бездействия украинских властей. По его словам, ввиду того, что региону предстоит много строительно-восстановительных работ в ближайшие годы, необходимо создавать собственные заводы по производству стройматериалов, заниматься разработкой карьеров. "То есть, все инертные материалы, в общем, локализация по стройматериалам должна быть практически полная. По нашим планам доведение ее практически до 85-90%", - добавил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , денис пушилин