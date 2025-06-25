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Доллар замедлил рост к иене после выхода данных по США
Доллар замедлил рост к иене после выхода данных по США - 25.06.2025, ПРАЙМ
Доллар замедлил рост к иене после выхода данных по США
Курс доллара по отношению к иене снизил темпы роста в среду после публикации статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:28+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене снизил темпы роста в среду после публикации статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.20 мск курс доллара к иене рос до 145,81 иены с уровня прошлого закрытия 144,94 иены за доллар. До публикации данных американская валюта дорожала до 145,9 иены. Курс евро к доллару на 17.20 мск снижался до 1,1605 доллара с 1,1609 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,09 пункта. Продажи новых домов в США в мае упали на 13,7% по сравнению с пересмотренным значением апреля - до 623 тысяч. Аналитики ждали снижения показателя лишь до 690 тысяч. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики в первом квартале на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная – на 0,2%.
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Экономика, Рынок, США, Торги
Доллар замедлил рост к иене после выхода данных по США
Доллар замедлил рост к иене на статистике по рынку недвижимости США
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене снизил темпы роста в среду после публикации статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.20 мск курс доллара к иене рос до 145,81 иены с уровня прошлого закрытия 144,94 иены за доллар. До публикации данных американская валюта дорожала до 145,9 иены.
Курс евро к доллару на 17.20 мск снижался до 1,1605 доллара с 1,1609 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,09 пункта.
Продажи новых домов в США в мае упали на 13,7% по сравнению с пересмотренным значением апреля - до 623 тысяч. Аналитики ждали снижения показателя лишь до 690 тысяч.
В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики в первом квартале на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная – на 0,2%.
Курс евро к доллару в целом стабилен в ожидании новых факторов