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Суд оставил в силе запрет на выезд из России экс-бенефициару "Домодедово" - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Суд оставил в силе запрет на выезд из России экс-бенефициару "Домодедово"
Суд оставил в силе запрет на выезд из России экс-бенефициару "Домодедово" - 25.06.2025, ПРАЙМ
Суд оставил в силе запрет на выезд из России экс-бенефициару "Домодедово"
Десятый арбитражный суд отклонил жалобу одного из бывших бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на решение арбитражного суда Московской области,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:24+0300
2025-06-25T12:24+0300
происшествия
бизнес
московская область
рф
аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Десятый арбитражный суд отклонил жалобу одного из бывших бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на решение арбитражного суда Московской области, который отказался отменить временный запрет на выезд из России, установленный ему судебными приставами-исполнителями. Решение было принято сегодня, обжалуемое постановление было оставлено без изменений, жалоба – без удовлетворения, говорится в карточке дела, опубликованной на сайте "Электронного правосудия". Временное ограничение было установлено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства. Каменщик в марте обратился в суд с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. Аналогичное решение этот же суд вынес в тот же день по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля. Он тоже подал апелляцию на это решение, её Десятый арбитражный суд рассмотрит 3 июля. Каменщик и Коган выступали ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". В иске к ним и 30 российским и иностранным компаниям группы ведомство просило признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг". Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", сообщал РИА Новости один из участников процесса. Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
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бизнес, московская область, рф, аэропорт домодедово, росавиация
Происшествия, Бизнес, Московская область, РФ, аэропорт Домодедово, Росавиация
12:24 25.06.2025
 
Суд оставил в силе запрет на выезд из России экс-бенефициару "Домодедово"

Суд отклонил жалобу экс-бенефициара "Домодедово" Каменщика на запрет на выезд из России

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк*Аэропорт «Домодедово»
*Аэропорт «Домодедово» - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Десятый арбитражный суд отклонил жалобу одного из бывших бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на решение арбитражного суда Московской области, который отказался отменить временный запрет на выезд из России, установленный ему судебными приставами-исполнителями.
Решение было принято сегодня, обжалуемое постановление было оставлено без изменений, жалоба – без удовлетворения, говорится в карточке дела, опубликованной на сайте "Электронного правосудия".
Временное ограничение было установлено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства. Каменщик в марте обратился в суд с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил.
Аналогичное решение этот же суд вынес в тот же день по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля. Он тоже подал апелляцию на это решение, её Десятый арбитражный суд рассмотрит 3 июля.
Каменщик и Коган выступали ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". В иске к ним и 30 российским и иностранным компаниям группы ведомство просило признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг".
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", сообщал РИА Новости один из участников процесса.
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
"Домодедово" поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний
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ПроисшествияБизнесМосковская областьРФаэропорт ДомодедовоРосавиация
 
 
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