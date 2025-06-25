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Эксперт рассказал, как защитить личные данные после утечки

Эксперт рассказал, как защитить личные данные после утечки - 25.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как защитить личные данные после утечки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Личные данные необходимо защищать даже после утечки – "чтобы завтра снова не украли", заявил в интервью РИА Новости на полях | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T03:57+0300

2025-06-25T03:57+0300

2025-06-25T03:57+0300

технологии

финансы

positive technologies

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Личные данные необходимо защищать даже после утечки – "чтобы завтра снова не украли", заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Даже если их украли вчера, сегодня нужно защищать так, чтобы завтра снова не украли. Потому что многие данные достаточно динамично меняются, и чем они свежее, тем проще совершать атаки на человека. Одно дело, когда тебе мошенник звонит и ссылается на банковские операции годовалой давности. Другое - когда ссылается на вчерашние банковские операции. Это принципиальное отличие", - сказал эксперт. По его словам, отказ от регулярной защиты личных данных после совершенного взлома - это крайне опасная и неправильная позиция. "Если ты защитился и данные больше нельзя украсть, ты можешь уже думать о том, как что-то заменить: номера документов, телефонные номера, пенсионные, еще что-то. И начинать исправлять то, что произошло за последний год", - добавил Максимов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, positive technologies