https://1prime.ru/20250625/ekspert-858867676.html

Эксперт рассказал, как искусственный интеллект будет бороться с дипфейками

Эксперт рассказал, как искусственный интеллект будет бороться с дипфейками - 25.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как искусственный интеллект будет бороться с дипфейками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем сможет применяться не только для создания мошеннических дипфейков, но и для защиты от | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T05:25+0300

2025-06-25T05:25+0300

2025-06-25T05:25+0300

технологии

positive technologies

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем сможет применяться не только для создания мошеннических дипфейков, но и для защиты от них, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "К примеру, искусственный интеллект может выступить от лица человека, симулировать какие-то кусочки разговора, использовать какие-то фразы. И дипфейк будет работать не только на стороне атакующего, но и защищающего", - сказал Максимов. Текущие способы борьбы с дипфейками он назвал "латанием дыр", а не комплексным решением проблемы. "Люди, к сожалению, часто слишком просто смотрят на борьбу тех, кто нападает, и тех, кто защищается: все время думают, что если одна из сторон сможет решить проблему сегодняшнего дня, то завтра не будет другой проблемы… Это неверно", - отметил эксперт. "Когда есть две стороны, они все равно думают, как добиться своего результата. Так и здесь тоже: если методы, которые детектируют дипфейки, уступят методам, которые создают эти дипфейки, то значит, просто изменится процесс коммуникации, при котором будет возможна остановка этого преступления", - сказал он. Максимов предположил, что в будущем у людей могут появиться дополнительные устройства, которые дают знак, когда что-то идет не так, когда пользователь видит или получает сгенерированный контент. А когда появятся глубокие интерфейсы по типу Neuralink, пользователи будут ощущать такие "сигналы" на уровне чувств, осознаний, ощущений. "Я часто прихожу к мысли о том, что мы сейчас просто оказались между двух этапов жизни нашей Земли: когда старые технологии не могут обеспечить безопасность, а новые еще не появились. Поэтому мы старыми технологиями немножко боремся уже с новыми проблемами. А с новыми проблемами надо бороться новыми методами", - добавил Максимов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, positive technologies