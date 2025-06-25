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Эксперт рассказал, от чего зависит развитие рынка кибербезопасности - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал, от чего зависит развитие рынка кибербезопасности
Эксперт рассказал, от чего зависит развитие рынка кибербезопасности - 25.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, от чего зависит развитие рынка кибербезопасности
Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T07:48+0300
2025-06-25T07:48+0300
технологии
экономика
мировая экономика
москва
positive technologies
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их "эскалации", рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Мне кажется, будущее кибермира - все-таки наличие кибервойн. Если они продолжатся или, не дай Бог, эскалируются - это будет одна ветка развития нашей индустрии. Мы очень сильно зависим от того, как развивается ИИ. ... Если уровень "эскалации", противоборства кибериндустрии продолжится, то мы ускоренными темпами придем к изменению и архитектуры цифры - текущая архитектура не выдержит такой уровень противостояния", - сказал Максимов. Основным условием для окончания кибервойн является так называемая новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы всех сторон, отметил он. В ином случае поле для кибервойн будет благоприятным: "Кибервойны ведутся практически анонимно, недоказуемо, и всегда будет соблазн для тех, кто на словах с тобой находится как бы в мире, а на деле - в состоянии войны". А технологии, в свою очередь, должны терять свой "человеческий фактор" - то есть меньше зависеть от инженеров и IT-специалистов, которые их настраивают и обслуживают. Именно они являются слабым местом при взломах, объяснил Максимов. "Наверное, 2025 год является одновременно годом уверенного мошенничества, направленного на гражданских лиц, и непрерывных атак техногенного, террористического характера на организации", - сказал сооснователь "Сайберус". По его мнению, в России уже каждый столкнулся с мошенниками - они либо напали, либо пытались напасть. Что касается атак на организации, то они направлены на причинение ущерба, приводящего к техногенным последствиям. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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технологии, мировая экономика, москва, positive technologies
Технологии, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Positive Technologies
07:48 25.06.2025
 
Эксперт рассказал, от чего зависит развитие рынка кибербезопасности

Сооснователь "Сайберуса" Максимов: будущее кибербезопасности зависит от развития ИИ

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их "эскалации", рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Мне кажется, будущее кибермира - все-таки наличие кибервойн. Если они продолжатся или, не дай Бог, эскалируются - это будет одна ветка развития нашей индустрии. Мы очень сильно зависим от того, как развивается ИИ. ... Если уровень "эскалации", противоборства кибериндустрии продолжится, то мы ускоренными темпами придем к изменению и архитектуры цифры - текущая архитектура не выдержит такой уровень противостояния", - сказал Максимов.
Основным условием для окончания кибервойн является так называемая новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы всех сторон, отметил он. В ином случае поле для кибервойн будет благоприятным: "Кибервойны ведутся практически анонимно, недоказуемо, и всегда будет соблазн для тех, кто на словах с тобой находится как бы в мире, а на деле - в состоянии войны".
А технологии, в свою очередь, должны терять свой "человеческий фактор" - то есть меньше зависеть от инженеров и IT-специалистов, которые их настраивают и обслуживают. Именно они являются слабым местом при взломах, объяснил Максимов.
"Наверное, 2025 год является одновременно годом уверенного мошенничества, направленного на гражданских лиц, и непрерывных атак техногенного, террористического характера на организации", - сказал сооснователь "Сайберус". По его мнению, в России уже каждый столкнулся с мошенниками - они либо напали, либо пытались напасть. Что касается атак на организации, то они направлены на причинение ущерба, приводящего к техногенным последствиям.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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