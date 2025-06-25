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Эксперты рассказали, как мужчины без детей интересуются азартными играми

Эксперты рассказали, как мужчины без детей интересуются азартными играми - 25.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как мужчины без детей интересуются азартными играми

Мужчины без детей в 2,7 раза больше интересуются азартными играми, чем мужчины с детьми, в то время как у женщин наличие детей не оказывает влияния: аудитория... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T04:55+0300

2025-06-25T04:55+0300

2025-06-25T04:55+0300

общество

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мужчины без детей в 2,7 раза больше интересуются азартными играми, чем мужчины с детьми, в то время как у женщин наличие детей не оказывает влияния: аудитория делится пополам, подсчитали для РИА Новости специалисты оператора связи Т2. "Мужчины без детей в 2,7 раза больше интересуются азартными играми, чем мужчины с детьми. ... Мужчины с детьми реже интересуются гемблингом – их доля составляет всего 27%. Тогда как у женщин на этот интерес наличие детей не оказывает влияния: аудитория делится пополам", - говорится в исследовании, проведенном на основе анализа игровых развлекательных сервисов, включая букмекерские конторы, онлайн-игры и другое. Отмечается, что с начала года количество пользователей азартных игр увеличилось на 10,5%. В основном на сайты и в приложения азартных игр заходят люди в возрасте 36-40 лет и 41-45 лет. Их доли распределились почти равномерно: 18% и 17% соответственно, пояснили аналитики. В свою очередь по 12% занимают миллениалы в возрасте 31-35 лет и пользователи, которым 46-50 лет. На четвертом месте находятся зумеры, на их долю пришлось 9% от общего количества интересующихся гемблингом. Там добавили, что на начало года доля игроков-мужчин составляла 59%, а женщин 41%. С начала года число женщин, которые заходят на соответствующие площадки, увеличилось на 14,7%, тогда как мужчин стало только на 6% больше. По итогам мая аудитория игроков распределяется следующим образом: 57% мужчин и 43% женщин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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