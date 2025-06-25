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Эксперты рассказали о состоянии мирового рынка серебра

Эксперты рассказали о состоянии мирового рынка серебра - 25.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о состоянии мирового рынка серебра

Мировой рынок серебра находится в состоянии хронического дефицита, в 2025 году он ожидается в диапазоне от 128,6 миллиона тройских унций до 188 миллионов,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T06:17+0300

2025-06-25T06:17+0300

2025-06-25T06:17+0300

экономика

москва

василий данилов

ик "велес капитал"

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировой рынок серебра находится в состоянии хронического дефицита, в 2025 году он ожидается в диапазоне от 128,6 миллиона тройских унций до 188 миллионов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Мировой рынок серебра находится в состоянии хронического дефицита … Данная ситуация обусловлена практически отсутствующим ростом добычи и вторичной переработки серебра, в то время как потребление в отдельные годы демонстрировало двузначные темпы прироста … Дефицит металла в текущем году достигнет 188 миллионов унций, или 15,4% от объема потребления", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. В XXI веке лишь в течение пяти лет наблюдалось либо сбалансированное состояние на рынке металла, либо небольшой избыток серебра, отметил эксперт. В остальные годы спрос ощутимо превышал предложение, в среднем на 10-15%. По словам Данилова, инвестиции формируют лишь 20-25% спроса на серебро, в то время как для золота данный показатель составляет 40-45%. Таким образом, в потреблении серебра доминирует промышленный спрос, в структуре которого основные доли занимают электротехника и электроника, сплавы и припои, фотография, ювелирные и прочие потребительские изделия из данного драгметалла. Аналогичного мнения о сильной нехватке на рынке данного драгметалла придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "По итогам 2025 года дефицит серебра в мире может составить 4-5 тысяч тонн или 128,6-160,7 миллиона тройских унций", - считает аналитик. Он полагает, что причина нехватки металла - это усиление на него спроса со стороны солнечной энергетики, электроники, вложений частных и институциональных инвесторов из-за ситуации в глобальной энергетике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, василий данилов, ик "велес капитал"