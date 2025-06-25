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Курс евро к доллару в целом стабилен в ожидании новых факторов - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/evro--858884797.html
Курс евро к доллару в целом стабилен в ожидании новых факторов
Курс евро к доллару в целом стабилен в ожидании новых факторов - 25.06.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару в целом стабилен в ожидании новых факторов
Стоимость евро к доллару в среду днем слабо меняется, рынки ждут новых рыночных факторов, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
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2025-06-25T12:13+0300
экономика
рынок
торги
сша
ближний восток
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем слабо меняется, рынки ждут новых рыночных факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,1607 доллара с 1,1609 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 145,5 иены с уровня прошлого закрытия 144,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 98,03 пункта. На среду не запланировано важной макростатистики по еврозоне, инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов для рынка. Напряженность на Ближнем Востоке после заключения перемирия между Ираном и Израилем несколько ослабла. В среду на доллар может повлиять статистика по недвижимости в США, когда после открытия торгов в Штатах станут известны данные о продажах новых домов в стране в мае. А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка по ВВП США в первом квартале. Вторая, промежуточная оценка показала, что экономика страны в январе-марте снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынок, торги, сша, ближний восток
Экономика, Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:13 25.06.2025
 
Курс евро к доллару в целом стабилен в ожидании новых факторов

Курс евро к доллару слабо меняется, рынки ждут новых рыночных факторов

© fotolia.com / Franz Pfluegl%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Franz Pfluegl
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем слабо меняется, рынки ждут новых рыночных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,1607 доллара с 1,1609 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 145,5 иены с уровня прошлого закрытия 144,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 98,03 пункта.
На среду не запланировано важной макростатистики по еврозоне, инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов для рынка. Напряженность на Ближнем Востоке после заключения перемирия между Ираном и Израилем несколько ослабла.
В среду на доллар может повлиять статистика по недвижимости в США, когда после открытия торгов в Штатах станут известны данные о продажах новых домов в стране в мае.
А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка по ВВП США в первом квартале. Вторая, промежуточная оценка показала, что экономика страны в январе-марте снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Евро дорожает к доллару на статистике из Германии
Вчера, 12:34
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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