https://1prime.ru/20250625/evropa-858907231.html

Биржи Европы закрылись в минусе после роста днем ранее

Биржи Европы закрылись в минусе после роста днем ранее - 25.06.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе после роста днем ранее

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в минусе после роста во вторник, свидетельствуют данные бирж. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T20:50+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в минусе после роста во вторник, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,46% - до 8 718,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,76%, до 7 558,16 пункта, немецкий DAX - на 0,61%, до 23 498,33 пункта. Во вторник французский и немецкий индексы выросли на 1% и 1,6% соответственно, британский - на символические 0,01%. Инвесторы с оптимизмом оценивали возможность ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В то же время, по словам аналитиков, беспокойство относительно торговых отношений Евросоюза и США по-прежнему негативно влияют на европейские рынки, в то время как смягчение денежно-кредитной политики Европейского центробанка (ЕЦБ) отходит на второй план. "Европейские рынки по-прежнему сталкиваются с торговой напряженностью, а смягчение ЕЦБ и интерес к европейским оборонным акциям уже не являются сильными факторами. Поэтому вчерашний рост акций был чрезмерным, и в ближайшие дни мы можем увидеть определенную консолидацию и даже, возможно, "медвежьи" настроения", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya).

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