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Домохозяйства Евросоюза существенно сократили потребление энергии

Домохозяйства Евросоюза существенно сократили потребление энергии - 25.06.2025, ПРАЙМ

Домохозяйства Евросоюза существенно сократили потребление энергии

Домохозяйства в Евросоюзе за два года санкций против России сократили потребление энергии от пикового уровня в 2021 году почти на 13%, при этом основным... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:42+0300

2025-06-25T12:42+0300

2025-06-25T12:42+0300

энергетика

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Домохозяйства в Евросоюзе за два года санкций против России сократили потребление энергии от пикового уровня в 2021 году почти на 13%, при этом основным источником все еще оставался природный газ, сообщил в среду Евростат. "В 2023 году домохозяйства ЕС использовали 9,6 миллиона тераджоулей энергии. По сравнению с 2022 годом зафиксировано снижение на 5,6% с 10,1 миллиона тераджоулей. Это второе снижение подряд после рекордного пика, зарегистрированного в 2021 году - 11 миллионов тераджоулей", - говорится в сообщении. Домохозяйства в 2023 году потребляли 26,2% энергии в Евросоюзе. Большая часть конечного потребления энергии в домохозяйствах ЕС приходилась на природный газ (29,5%), электроэнергию (25,9%), а также возобновляемые источники энергии и биотопливо (23,5%). Основное потребление энергии домохозяйствами ЕС было направлено на отопление домов (62,5% от потребления), за которым следует нагрев воды (15,1%). Таким образом, на обогрев помещений и воды пришлось 77,6% от конечного потребления энергии домохозяйствами в 2023 году. На освещение и электроприборы пришлось 14,5% (без учета использования электроэнергии для питания основных систем отопления, охлаждения или приготовления пищи), а на приготовление пищи – 6,5%. Наименьшие доли приходятся на прочее конечное использование (0,8%) и охлаждение помещений (0,6%).

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