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ФБР расследует утечку данных в СМИ об ударе по Ирану

ФБР расследует утечку данных в СМИ об ударе по Ирану - 25.06.2025, ПРАЙМ

ФБР расследует утечку данных в СМИ об ударе по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о ведущемся ФБР расследовании в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T22:34+0300

2025-06-25T22:34+0300

2025-06-25T22:34+0300

сша

иран

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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о ведущемся ФБР расследовании в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану. "Это совершенно секретная информация. Она не должна попадать в СМИ. К сожалению, кто-то решил незаконно слить ее, и сейчас в адрес этого человека проходит проверка со стороны ФБР", - заявила Левитт. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.

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сша

иран

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сша, иран, вашингтон, cnn