https://1prime.ru/20250625/flydubai--858904380.html
Flydubai возобновит рейсы в Иран, Ирак и Санкт-Петербург с 1 июля
Flydubai возобновит рейсы в Иран, Ирак и Санкт-Петербург с 1 июля - 25.06.2025, ПРАЙМ
Flydubai возобновит рейсы в Иран, Ирак и Санкт-Петербург с 1 июля
Эмиратская авиакомпания flydubai планирует возобновить рейсы по всем направлениям в полном объеме начиная с 1 июля, говорится в сообщение на сайте... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:57+0300
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ДУБАЙ, 25 июн - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания flydubai планирует возобновить рейсы по всем направлениям в полном объеме начиная с 1 июля, говорится в сообщение на сайте авиаперевозчика. В настоящее время flydubai придерживаться введенной ранее приостановки полетов в Иран, Ирак, Сирию и Санкт-Петербург до 30 июня. При этом рейсы в Сирию возобновятся уже 26 июня, отмечается в сообщении. "flydubai возобновляет полеты по всей сети и постепенно возвращается к полному расписанию. flydubai возобновит полеты в Дамаск 26 июня 2025 года. Рейсы будут выполняться ежедневно из Терминала 2 Международного аэропорта Дубая (DXB). Мы планируем возобновить полное расписание по всей сети с 1 июля после завершения всех необходимых оценок", - заявила авиакомпания. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Flydubai возобновит рейсы в Иран, Ирак и Санкт-Петербург с 1 июля
Авиакомпания flydubai возобновит рейсы в Иран, Ирак и Санкт-Петербург с 1 июля
ДУБАЙ, 25 июн - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания flydubai планирует возобновить рейсы по всем направлениям в полном объеме начиная с 1 июля, говорится в сообщение на сайте авиаперевозчика.
В настоящее время flydubai придерживаться введенной ранее приостановки полетов в Иран, Ирак, Сирию и Санкт-Петербург до 30 июня. При этом рейсы в Сирию возобновятся уже 26 июня, отмечается в сообщении.
"flydubai возобновляет полеты по всей сети и постепенно возвращается к полному расписанию. flydubai возобновит полеты в Дамаск 26 июня 2025 года. Рейсы будут выполняться ежедневно из Терминала 2 Международного аэропорта Дубая (DXB). Мы планируем возобновить полное расписание по всей сети с 1 июля после завершения всех необходимых оценок", - заявила авиакомпания.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Эмиратская flydubai возобновила рейсы по расписанию