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В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
В Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания, им грозит до 8... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:51+0300
2025-06-25T08:51+0300
2025-06-25T09:16+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" УК России. "От подозреваемых получены признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в сообщении. Отмечается, что "санкция указанной статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы". Отмечается, что молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции.Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ФСБ
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
ФСБ: в Москве задержаны два агента разведки Молдавии, действовавших против РФ
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" УК России.
"От подозреваемых получены признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в сообщении. Отмечается, что "санкция указанной статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы".
Отмечается, что молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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