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В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного - 25.06.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного
Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:48+0300
2025-06-25T11:48+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что теракт планировался "в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе". В ФСБ России напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
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общество , россия, рф, московская область, фсб, telegram, whatsapp
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ, Московская область, ФСБ, Telegram, WhatsApp
11:48 25.06.2025
 
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

ФСБ: в Подмосковье пресечена подготовка агентами Киева теракта против военного

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что теракт планировался "в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе".
В ФСБ России напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
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