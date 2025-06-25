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В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:48+0300

2025-06-25T11:48+0300

2025-06-25T11:48+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что теракт планировался "в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе". В ФСБ России напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

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общество , россия, рф, московская область, фсб, telegram, whatsapp