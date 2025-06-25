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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США - 25.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду растут в ожидании сведений относительно торговой политики США и денежно-кредитной политики Федеральной... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:13+0300
2025-06-25T15:13+0300
экономика
рынок
торги
индексы
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федрезерв
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду растут в ожидании сведений относительно торговой политики США и денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03% - до 43 436 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,34%, до 22 488,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,16%, до 6 156 пунктов. "Рынок переходит к новому этапу - крайний срок завершения торговых переговоров по пошлинам США и решения центральных банков. Мы находимся в таких условиях, когда менее слабый импульс роста экономики положительно воспринимается рынками, поскольку это вызывает новые ожидания по снижению учетных ставок", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Човин (Lilian Chovin). В среду состоится второй день выступлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в ходе которых можно будет получить дополнительные сведения относительно курса денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, в это же день министерство торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в мае. Согласно ожиданиям, их количество опустилось до 690 тысяч с 743 тысяч месяцем ранее. На предторгах среды акции американской логистической FedEx снижаются более чем на 4,5% после выхода отчетности за 2025 фингод. Согласно прогнозу, представленному компанией, в первом квартале следующего фингода она ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 2,9-3,4 доллара, при этом показатель за аналогичный период предыдущего года составлял 3,21 доллара.
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рынок, торги, индексы, сша, федрезерв
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Федрезерв
15:13 25.06.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду растут в ожидании сведений относительно торговой политики США и денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03% - до 43 436 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,34%, до 22 488,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 156 пунктов.
"Рынок переходит к новому этапу - крайний срок завершения торговых переговоров по пошлинам США и решения центральных банков. Мы находимся в таких условиях, когда менее слабый импульс роста экономики положительно воспринимается рынками, поскольку это вызывает новые ожидания по снижению учетных ставок", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Човин (Lilian Chovin).
В среду состоится второй день выступлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в ходе которых можно будет получить дополнительные сведения относительно курса денежно-кредитной политики регулятора.
Кроме того, в это же день министерство торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в мае. Согласно ожиданиям, их количество опустилось до 690 тысяч с 743 тысяч месяцем ранее.
На предторгах среды акции американской логистической FedEx снижаются более чем на 4,5% после выхода отчетности за 2025 фингод. Согласно прогнозу, представленному компанией, в первом квартале следующего фингода она ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 2,9-3,4 доллара, при этом показатель за аналогичный период предыдущего года составлял 3,21 доллара.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США
Вчера, 14:29
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАФедрезерв
 
 
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