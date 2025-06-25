https://1prime.ru/20250625/fyuchersy-858894710.html

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США - 25.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей из США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду растут в ожидании сведений относительно торговой политики США и денежно-кредитной политики Федеральной... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:13+0300

2025-06-25T15:13+0300

2025-06-25T15:13+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду растут в ожидании сведений относительно торговой политики США и денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03% - до 43 436 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,34%, до 22 488,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 156 пунктов. "Рынок переходит к новому этапу - крайний срок завершения торговых переговоров по пошлинам США и решения центральных банков. Мы находимся в таких условиях, когда менее слабый импульс роста экономики положительно воспринимается рынками, поскольку это вызывает новые ожидания по снижению учетных ставок", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Човин (Lilian Chovin). В среду состоится второй день выступлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в ходе которых можно будет получить дополнительные сведения относительно курса денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, в это же день министерство торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в мае. Согласно ожиданиям, их количество опустилось до 690 тысяч с 743 тысяч месяцем ранее. На предторгах среды акции американской логистической FedEx снижаются более чем на 4,5% после выхода отчетности за 2025 фингод. Согласно прогнозу, представленному компанией, в первом квартале следующего фингода она ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 2,9-3,4 доллара, при этом показатель за аналогичный период предыдущего года составлял 3,21 доллара.

https://1prime.ru/20250624/fyuchersy-858849173.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, федрезерв