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Фицо назвал идеологическим предложение ЕК остановить импорт газа из России - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Фицо назвал идеологическим предложение ЕК остановить импорт газа из России
Фицо назвал идеологическим предложение ЕК остановить импорт газа из России - 25.06.2025, ПРАЙМ
Фицо назвал идеологическим предложение ЕК остановить импорт газа из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита Европейского союза, который состоится в четверг в Брюсселе, обсудит с главой Европейской... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T21:02+0300
2025-06-25T21:02+0300
политика
газ
словакия
рф
брюссель
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита Европейского союза, который состоится в четверг в Брюсселе, обсудит с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен последствия возможной остановки импорта энергосырья из РФ. "Завтра я еду на саммит в Брюссель, утром я должен встретиться с госпожой председателем Европейской комиссии, темой встречи будет именно REPowering, то есть остановка тока газа из России с 1 января 2028 года", - сказал Фицо журналистам в среду. По его мнению, это решение приведет к существенному росту цен на газ в Европе, что негативно отразится на конкурентоспособности Европейского союза. По словам Фицо, он планирует обсудить с главой ЕК возможное развитие ситуации в случае, если импорт газа из России в Европу будет прекращен. "Словакия не приступит к голосованию о 18-м пакете санкций до тех пор, пока не будет решена проблема с REPowering… Мы думаем, что это предложение Европейской комиссии идеологическое и ничего общего с реальностью не имеет", - заключил Фицо. Ранее в среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. Во вторник премьер-министр Словакии Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, словакия, рф, брюссель, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Политика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, Брюссель, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
21:02 25.06.2025
 
Фицо назвал идеологическим предложение ЕК остановить импорт газа из России

Фицо обсудит с фон дер Ляйен последствия остановки поставок газа из России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита Европейского союза, который состоится в четверг в Брюсселе, обсудит с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен последствия возможной остановки импорта энергосырья из РФ.
"Завтра я еду на саммит в Брюссель, утром я должен встретиться с госпожой председателем Европейской комиссии, темой встречи будет именно REPowering, то есть остановка тока газа из России с 1 января 2028 года", - сказал Фицо журналистам в среду.
По его мнению, это решение приведет к существенному росту цен на газ в Европе, что негативно отразится на конкурентоспособности Европейского союза. По словам Фицо, он планирует обсудить с главой ЕК возможное развитие ситуации в случае, если импорт газа из России в Европу будет прекращен.
"Словакия не приступит к голосованию о 18-м пакете санкций до тех пор, пока не будет решена проблема с REPowering… Мы думаем, что это предложение Европейской комиссии идеологическое и ничего общего с реальностью не имеет", - заключил Фицо.
Ранее в среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.
Во вторник премьер-министр Словакии Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Сийярто предупредил о последствиях запрета импорта нефти из России
23 июня, 16:38
 
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