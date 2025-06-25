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"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода
"Газпром нефть" договорилась с Информационно-технологическим институтом, специализирующимся на исследованиях в области физической химии, о сотрудничестве в... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:56+0300
2025-06-25T16:56+0300
2025-06-25T16:56+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" договорилась с Информационно-технологическим институтом, специализирующимся на исследованиях в области физической химии, о сотрудничестве в развитии технологий экологичной добычи йода, сообщила компания. "Газпром нефть" и Информационно-технологический институт - российская компания, специализирующаяся на исследованиях в области физической химии, - заключили соглашение о сотрудничестве в развитии технологий добычи йода. Проект позволит начать полномасштабную и экологичную добычу ценного химического элемента из попутных и пластовых вод на месторождениях по всей России", - говорится в сообщении. Отмечается, что добыча йода - это технологически сложный процесс, который требует применения передовых решений и специализированного оборудования. "Газпром нефть" и Информационно-технологический институт займутся развитием экологически чистой технологии окисления йода без использования химических реагентов. Этот метод предполагает отделение молекул вещества от воды с помощью электрохимических реакторов и токопроводящих мембран. "Мы используем передовой отраслевой опыт и развиваем собственные технологии, которые помогают нам не только решать производственные задачи, но и обеспечивают безопасность масштабных проектов для человека и природы. Совместно с партнером мы займемся развитием нового подхода к добыче йода. Это решение поможет раскрыть потенциал пластовых вод месторождений с учетом передовых стандартов промышленной и экологической безопасности", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексея Вашкевича. Технология была успешно протестирована на попутной воде одного из месторождений "Газпром нефти" в Западной Сибири и подтвердила свой высокий потенциал. В рамках соглашения партнеры проведут серию научно-исследовательских работ и испытаний для совершенствования метода и его подготовки к промышленному внедрению и тиражированию на месторождениях по всей России. "Одной из самых сильных сторон новой технологии добычи йода из пластовых вод является экологичность. Также реализация проекта позволит сократить зависимость от зарубежных поставок, а следовательно — оптимизировать внутренние процессы и уменьшить затраты. Уверен, внедрение технологии добычи йода из пластовых вод станет еще одним шагом для достижения Россией технологического суверенитета", - прокомментировал директор по науке Информационно-технологического института Антон Першин.
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россия, газпром
Экономика, РОССИЯ, Газпром
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода
"Газпром нефть" будет развивать технологии экологичной добычи йода
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" договорилась с Информационно-технологическим институтом, специализирующимся на исследованиях в области физической химии, о сотрудничестве в развитии технологий экологичной добычи йода, сообщила компания.
"Газпром нефть" и Информационно-технологический институт - российская компания, специализирующаяся на исследованиях в области физической химии, - заключили соглашение о сотрудничестве в развитии технологий добычи йода. Проект позволит начать полномасштабную и экологичную добычу ценного химического элемента из попутных и пластовых вод на месторождениях по всей России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что добыча йода - это технологически сложный процесс, который требует применения передовых решений и специализированного оборудования. "Газпром нефть" и Информационно-технологический институт займутся развитием экологически чистой технологии окисления йода без использования химических реагентов. Этот метод предполагает отделение молекул вещества от воды с помощью электрохимических реакторов и токопроводящих мембран.
"Мы используем передовой отраслевой опыт и развиваем собственные технологии, которые помогают нам не только решать производственные задачи, но и обеспечивают безопасность масштабных проектов для человека и природы. Совместно с партнером мы займемся развитием нового подхода к добыче йода. Это решение поможет раскрыть потенциал пластовых вод месторождений с учетом передовых стандартов промышленной и экологической безопасности", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексея Вашкевича.
Технология была успешно протестирована на попутной воде одного из месторождений "Газпром нефти" в Западной Сибири и подтвердила свой высокий потенциал. В рамках соглашения партнеры проведут серию научно-исследовательских работ и испытаний для совершенствования метода и его подготовки к промышленному внедрению и тиражированию на месторождениях по всей России.
"Одной из самых сильных сторон новой технологии добычи йода из пластовых вод является экологичность. Также реализация проекта позволит сократить зависимость от зарубежных поставок, а следовательно — оптимизировать внутренние процессы и уменьшить затраты. Уверен, внедрение технологии добычи йода из пластовых вод станет еще одним шагом для достижения Россией технологического суверенитета", - прокомментировал директор по науке Информационно-технологического института Антон Першин.
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