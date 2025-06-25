Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/gazprom--858901442.html
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода
"Газпром нефть" договорилась с Информационно-технологическим институтом, специализирующимся на исследованиях в области физической химии, о сотрудничестве в... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:56+0300
2025-06-25T16:56+0300
экономика
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/75779/57/757795740_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_34868de9662663dff69ac2ab521627f8.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" договорилась с Информационно-технологическим институтом, специализирующимся на исследованиях в области физической химии, о сотрудничестве в развитии технологий экологичной добычи йода, сообщила компания. "Газпром нефть" и Информационно-технологический институт - российская компания, специализирующаяся на исследованиях в области физической химии, - заключили соглашение о сотрудничестве в развитии технологий добычи йода. Проект позволит начать полномасштабную и экологичную добычу ценного химического элемента из попутных и пластовых вод на месторождениях по всей России", - говорится в сообщении. Отмечается, что добыча йода - это технологически сложный процесс, который требует применения передовых решений и специализированного оборудования. "Газпром нефть" и Информационно-технологический институт займутся развитием экологически чистой технологии окисления йода без использования химических реагентов. Этот метод предполагает отделение молекул вещества от воды с помощью электрохимических реакторов и токопроводящих мембран. "Мы используем передовой отраслевой опыт и развиваем собственные технологии, которые помогают нам не только решать производственные задачи, но и обеспечивают безопасность масштабных проектов для человека и природы. Совместно с партнером мы займемся развитием нового подхода к добыче йода. Это решение поможет раскрыть потенциал пластовых вод месторождений с учетом передовых стандартов промышленной и экологической безопасности", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексея Вашкевича. Технология была успешно протестирована на попутной воде одного из месторождений "Газпром нефти" в Западной Сибири и подтвердила свой высокий потенциал. В рамках соглашения партнеры проведут серию научно-исследовательских работ и испытаний для совершенствования метода и его подготовки к промышленному внедрению и тиражированию на месторождениях по всей России. "Одной из самых сильных сторон новой технологии добычи йода из пластовых вод является экологичность. Также реализация проекта позволит сократить зависимость от зарубежных поставок, а следовательно — оптимизировать внутренние процессы и уменьшить затраты. Уверен, внедрение технологии добычи йода из пластовых вод станет еще одним шагом для достижения Россией технологического суверенитета", - прокомментировал директор по науке Информационно-технологического института Антон Першин.
https://1prime.ru/20250621/gazprom-858752089.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75779/57/757795740_236:0:2903:2000_1920x0_80_0_0_b635e94d048356a3c55c0ce47d3f5985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газпром
Экономика, РОССИЯ, Газпром
16:56 25.06.2025
 
"Газпром нефть" будет развивать технологии добычи йода

"Газпром нефть" будет развивать технологии экологичной добычи йода

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк НПЗ "Газпром нефти"
 НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" договорилась с Информационно-технологическим институтом, специализирующимся на исследованиях в области физической химии, о сотрудничестве в развитии технологий экологичной добычи йода, сообщила компания.
"Газпром нефть" и Информационно-технологический институт - российская компания, специализирующаяся на исследованиях в области физической химии, - заключили соглашение о сотрудничестве в развитии технологий добычи йода. Проект позволит начать полномасштабную и экологичную добычу ценного химического элемента из попутных и пластовых вод на месторождениях по всей России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что добыча йода - это технологически сложный процесс, который требует применения передовых решений и специализированного оборудования. "Газпром нефть" и Информационно-технологический институт займутся развитием экологически чистой технологии окисления йода без использования химических реагентов. Этот метод предполагает отделение молекул вещества от воды с помощью электрохимических реакторов и токопроводящих мембран.
"Мы используем передовой отраслевой опыт и развиваем собственные технологии, которые помогают нам не только решать производственные задачи, но и обеспечивают безопасность масштабных проектов для человека и природы. Совместно с партнером мы займемся развитием нового подхода к добыче йода. Это решение поможет раскрыть потенциал пластовых вод месторождений с учетом передовых стандартов промышленной и экологической безопасности", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексея Вашкевича.
Технология была успешно протестирована на попутной воде одного из месторождений "Газпром нефти" в Западной Сибири и подтвердила свой высокий потенциал. В рамках соглашения партнеры проведут серию научно-исследовательских работ и испытаний для совершенствования метода и его подготовки к промышленному внедрению и тиражированию на месторождениях по всей России.
"Одной из самых сильных сторон новой технологии добычи йода из пластовых вод является экологичность. Также реализация проекта позволит сократить зависимость от зарубежных поставок, а следовательно — оптимизировать внутренние процессы и уменьшить затраты. Уверен, внедрение технологии добычи йода из пластовых вод станет еще одним шагом для достижения Россией технологического суверенитета", - прокомментировал директор по науке Информационно-технологического института Антон Першин.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования
21 июня, 08:47
 
ЭкономикаРОССИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала