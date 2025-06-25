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Иностранцы до 1 октября смогут оплачивать газ не только через Газпромбанк
Иностранцы до 1 октября смогут оплачивать газ не только через Газпромбанк - 25.06.2025, ПРАЙМ
Иностранцы до 1 октября смогут оплачивать газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T22:11+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа. Ранее этот срок истекал 1 июля. Согласно указу № 415, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2025 года. Путин в конце декабря подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля, затем оно было продлено до 1 июля. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.
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газ, банки, россия, москва, рф, владимир путин, газпромбанк
Газ, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Газпромбанк
Иностранцы до 1 октября смогут оплачивать газ не только через Газпромбанк
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.
Ранее этот срок истекал 1 июля.
Согласно указу № 415, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2025 года.
Путин в конце декабря подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля, затем оно было продлено до 1 июля.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.
Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store