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В Брянской области почти 70 тысяч гектаров земли вывели из севооборота
В Брянской области почти 70 тысяч гектаров земли вывели из севооборота - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Брянской области почти 70 тысяч гектаров земли вывели из севооборота
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в интервью... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T04:03+0300
2025-06-25T04:03+0300
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз.
"Это та земля, которая сегодня выведена из севооборота, а на приграничье это 68 тысяч гектаров мы сегодня вывели из севооборота. Почему? Потому что постоянно обстреливаются, и на расстоянии 5-7 километров уже сегодня сеять, пахать там невозможно, потому что и погибшие есть, и раненые, уничтожают технику и просто начинают терроризировать именно мирное население", - сказал Богомаз.
Он уточнил, что на данном этапе подкрепленная экспертизами сумма ущерба в сельском хозяйстве составляет 415 миллионов рублей.
"Но там будет больше, там все равно будет больше. Это то, что подкреплено экспертизами и проектами, именно тот ущерб, который сегодня уже доказан", - отметил Богомаз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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общество , недвижимость, всу
Общество , Экономика, Недвижимость, ВСУ
В Брянской области почти 70 тысяч гектаров земли вывели из севооборота
Богомаз: почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз.
"Это та земля, которая сегодня выведена из севооборота, а на приграничье это 68 тысяч гектаров мы сегодня вывели из севооборота. Почему? Потому что постоянно обстреливаются, и на расстоянии 5-7 километров уже сегодня сеять, пахать там невозможно, потому что и погибшие есть, и раненые, уничтожают технику и просто начинают терроризировать именно мирное население", - сказал Богомаз.
Он уточнил, что на данном этапе подкрепленная экспертизами сумма ущерба в сельском хозяйстве составляет 415 миллионов рублей.
"Но там будет больше, там все равно будет больше. Это то, что подкреплено экспертизами и проектами, именно тот ущерб, который сегодня уже доказан", - отметил Богомаз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.