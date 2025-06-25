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СМИ: в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета

СМИ: в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета - 25.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета

В Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 144 миллиардов евро, что связано с планами правительства по инвестициям в бундесвер и... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T00:27+0300

2025-06-25T00:27+0300

2025-06-25T00:27+0300

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БЕРЛИН, 24 июн - ПРАЙМ. В Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 144 миллиардов евро, что связано с планами правительства по инвестициям в бундесвер и промышленность, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальный документ министерства финансов страны. "При формировании федерального бюджета на 2027 год необходимо покрыть потребность в действии в размере около 22 миллиардов евро. В 2028 и 2029 годах эта потребность составит 56 и 66 миллиардов евро соответственно", — говорится в правительственном документе, составленным Минфином для других министерств. Издание отмечает, что под выражением "потребность в действии" имеются в виду запланированные расходы, выходящие за рамки доходов государства. Тем самым, бюджетный дефицит - при отсутствии источников для его погашения - может составить до 144 миллиардов евро суммарно, подчеркивает Handelsblatt. По данным газеты, коалиционный договор текущего созыва кабмина предполагает послабления в области так называемого "долгового тормоза" - ограничений на взятие государственных заимствований. Однако послабления эти охватывают лишь оборонные расходы, в то время как для всех остальных инвестиций "долговой тормоз" по-прежнему действует. Всё осложняется и тем, как пишет издание, что начиная с 2028 года федеральное правительство должно будет начать погашать долги, которые образовались во время пандемии коронавируса, когда действие "долгового тормоза" временно было приостановлено. Данные погашения будут составлять около девяти миллиардов евро в год. Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике. Глава минфина Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиардов евро, а помощь Украине составит 8,3 миллиарда евро. По данным министерства обороны, в случае выполнения финансового плана бюджет бундесвера вырастет до 82,69 миллиадов в 2026, 93,35 миллиардов в 2027, 136,48 миллиардов в 2028 и 152,83 миллиардов в 2029 году, что будет соответствует 3,5% от ВВП. "Долговой тормоз" стал предметом споров ещё при прошлом кабмине экс-канцлера Олафа Шольца. Германия в начале ноября прошлого года столкнулась с правительственным кризисом и досрочными выборами после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он называл нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

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мировая экономика, газ, германия, фрг, украина, олаф шольц, фридрих мерц, handelsblatt, минфин