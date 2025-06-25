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Стоимость золота слабо растет - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Стоимость золота слабо растет
Стоимость золота слабо растет - 25.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота слабо растет
Стоимость золота слабо растет в среду вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T18:14+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. По состоянию на 17.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 337,42 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,46% - до 35,898 доллара. По итогам вторника золото подешевело на 1,7%, негативное влияние на котировки драгоценного металла оказали ожидания ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, в случае, если конфликт не обострится, стоимость золота может продолжить снижаться. "Я думаю, что теперь перед золотом лежит путь вниз, его стоимость может опуститься до 2 900 долларов, если ситуация на Ближнем Востоке не обострится", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилониса (Daniel Pavilonis). В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики в первом квартале на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная - на 0,2%. Статистика может оказать влияние на динамику цен на золото.
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рынок, торги, ближний восток, москва, сша, comex
Рынок, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, США, Comex
18:14 25.06.2025
 
Стоимость золота слабо растет

Стоимость золота слабо растет после снижения по итогам предыдущей сессии

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 337,42 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,46% - до 35,898 доллара.
По итогам вторника золото подешевело на 1,7%, негативное влияние на котировки драгоценного металла оказали ожидания ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, в случае, если конфликт не обострится, стоимость золота может продолжить снижаться.
"Я думаю, что теперь перед золотом лежит путь вниз, его стоимость может опуститься до 2 900 долларов, если ситуация на Ближнем Востоке не обострится", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилониса (Daniel Pavilonis).
В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики в первом квартале на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная - на 0,2%. Статистика может оказать влияние на динамику цен на золото.
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