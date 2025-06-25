https://1prime.ru/20250625/gold-858904935.html

Стоимость золота слабо растет

Стоимость золота слабо растет - 25.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота слабо растет

Стоимость золота слабо растет в среду вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T18:14+0300

2025-06-25T18:14+0300

2025-06-25T18:14+0300

рынок

торги

ближний восток

москва

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. По состоянию на 17.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 337,42 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,46% - до 35,898 доллара. По итогам вторника золото подешевело на 1,7%, негативное влияние на котировки драгоценного металла оказали ожидания ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, в случае, если конфликт не обострится, стоимость золота может продолжить снижаться. "Я думаю, что теперь перед золотом лежит путь вниз, его стоимость может опуститься до 2 900 долларов, если ситуация на Ближнем Востоке не обострится", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилониса (Daniel Pavilonis). В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики в первом квартале на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная - на 0,2%. Статистика может оказать влияние на динамику цен на золото.

https://1prime.ru/20250625/zoloto-858861514.html

ближний восток

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, ближний восток, москва, сша, comex