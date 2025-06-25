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Россия увеличила производство золота на 4,6%

Россия увеличила производство золота на 4,6% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила производство золота на 4,6%

Россия по итогам января-мая 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,6% по сравнению с аналогичным... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T19:13+0300

2025-06-25T19:13+0300

2025-06-25T19:13+0300

экономика

промышленность

россия

москва

росстат

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия по итогам января-мая 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. При этом в мае производство золота снизилось на 0,4% в годовом выражении, а в месячном - выросло на 6,4%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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промышленность, россия, москва, росстат