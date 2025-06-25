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Госдума подготовит меры по борьбе с потребительским экстремизмом - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума подготовит меры по борьбе с потребительским экстремизмом
Госдума подготовит меры по борьбе с потребительским экстремизмом - 25.06.2025, ПРАЙМ
Госдума подготовит меры по борьбе с потребительским экстремизмом
Депутаты намерены подготовить ряд дополнительных законодательных мер по борьбе с потребительским экстремизмом при строительстве жилья, сообщил на форуме... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:53+0300
2025-06-25T11:53+0300
экономика
недвижимость
сочи
госдума
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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. Депутаты намерены подготовить ряд дополнительных законодательных мер по борьбе с потребительским экстремизмом при строительстве жилья, сообщил на форуме недвижимости "Движение" глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. "Я не исключаю также, что мы еще сделаем какие-то шаги в части потребительского экстремизма, в первую очередь, конечно, в части ведения обязательных экспертов, и так далее", - отметил он, рассказывая о планах парламентариев на законотворческую деятельность. При этом, подчеркнул Пахомов, пока депутаты не готовы работать с законами, связанными с введением мер финансовой поддержки девелоперов и сейчас намерены сосредоточиться на мерах нефинансовой поддержки. "С финансовыми мерами с коллегами из правительства, как только появится возможность, мы, конечно, тоже будем меры поддержки вносить", - пояснил он. В частности, привел пример депутат, Госдума начинает работу по пересмотру пожарных и санитарных норм для социальных объектов. "Мы тоже понимаем, что для вас это дорого", - добавил Пахомов, обращаясь к девелоперам.
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недвижимость, сочи, госдума
Экономика, Недвижимость, СОЧИ, Госдума
11:53 25.06.2025
 
Госдума подготовит меры по борьбе с потребительским экстремизмом

Депутаты ГД готовят меры по борьбе с потребительским экстремизмом при строительстве жилья

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. Депутаты намерены подготовить ряд дополнительных законодательных мер по борьбе с потребительским экстремизмом при строительстве жилья, сообщил на форуме недвижимости "Движение" глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"Я не исключаю также, что мы еще сделаем какие-то шаги в части потребительского экстремизма, в первую очередь, конечно, в части ведения обязательных экспертов, и так далее", - отметил он, рассказывая о планах парламентариев на законотворческую деятельность.
При этом, подчеркнул Пахомов, пока депутаты не готовы работать с законами, связанными с введением мер финансовой поддержки девелоперов и сейчас намерены сосредоточиться на мерах нефинансовой поддержки.
"С финансовыми мерами с коллегами из правительства, как только появится возможность, мы, конечно, тоже будем меры поддержки вносить", - пояснил он.
В частности, привел пример депутат, Госдума начинает работу по пересмотру пожарных и санитарных норм для социальных объектов. "Мы тоже понимаем, что для вас это дорого", - добавил Пахомов, обращаясь к девелоперам.
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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ЭкономикаНедвижимостьСОЧИГосдума
 
 
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