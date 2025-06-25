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Госдума одобрила проект о передаче данных по штрафам в систему ГИС ГМП
Госдума одобрила проект о передаче данных по штрафам в систему ГИС ГМП - 25.06.2025, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о передаче данных по штрафам в систему ГИС ГМП
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о передаче данных по штрафам в государственную информационную систему о государственных и... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:06+0300
2025-06-25T16:06+0300
2025-06-25T16:06+0300
финансы
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о передаче данных по штрафам в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Проект уточняет обязанности администраторов доходов бюджетов по передаче информации о назначенных штрафах. Это касается штрафов, выносимых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних. Согласно действующему законодательству, не у всех администраторов доходов есть чёткие инструкции по обработке данных таких штрафов, из-за чего возникают сложности с поступлением средств в бюджеты разных уровней. Проектом предлагается дополнить закон положением, по которому администраторы будут обязаны размещать в системе ГИС ГМП информацию, необходимую для оплаты штрафа, включая уникальный идентификатор начисления. Эти данные должны передаваться в автоматическом режиме при составлении протокола и направлении дела на рассмотрение суду или комиссии. А после вынесения постановления — не позднее следующего дня. В настоящее время практика работы с такими штрафами в регионах разная, что мешает контролю за своевременным поступлением средств в бюджет. Предлагаемые изменения должны устранить эти проблемы. Кроме того, законопроект обеспечит прозрачность и единство процедур во всех регионах, и таким образом, администраторы доходов получат чёткий порядок действий при взаимодействии с судами и комиссиями, что в свою очередь упростит сбор штрафов и повысит наполняемость бюджетов.
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финансы, россия, госдума
Госдума одобрила проект о передаче данных по штрафам в систему ГИС ГМП
Госдума приняла в I чтении проект о передаче данных по штрафам в ГИС ГМП
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о передаче данных по штрафам в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Проект уточняет обязанности администраторов доходов бюджетов по передаче информации о назначенных штрафах. Это касается штрафов, выносимых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних.
Согласно действующему законодательству, не у всех администраторов доходов есть чёткие инструкции по обработке данных таких штрафов, из-за чего возникают сложности с поступлением средств в бюджеты разных уровней.
Проектом предлагается дополнить закон положением, по которому администраторы будут обязаны размещать в системе ГИС ГМП информацию, необходимую для оплаты штрафа, включая уникальный идентификатор начисления. Эти данные должны передаваться в автоматическом режиме при составлении протокола и направлении дела на рассмотрение суду или комиссии. А после вынесения постановления — не позднее следующего дня.
В настоящее время практика работы с такими штрафами в регионах разная, что мешает контролю за своевременным поступлением средств в бюджет. Предлагаемые изменения должны устранить эти проблемы.
Кроме того, законопроект обеспечит прозрачность и единство процедур во всех регионах, и таким образом, администраторы доходов получат чёткий порядок действий при взаимодействии с судами и комиссиями, что в свою очередь упростит сбор штрафов и повысит наполняемость бюджетов.
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