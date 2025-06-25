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В Госдуме считают, что вейпы запрещать не нужно

В Госдуме считают, что вейпы запрещать не нужно - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме считают, что вейпы запрещать не нужно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия сейчас находится в точке, когда нужно принять решение относительно запрета продажи вейпов на территории страны,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T04:52+0300

2025-06-25T04:52+0300

2025-06-25T04:52+0300

россия

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экономика

рф

китай

вячеслав володин

госдума

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия сейчас находится в точке, когда нужно принять решение относительно запрета продажи вейпов на территории страны, правительство РФ считает, что вейпы запрещать не нужно, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. "И мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо", - сказал Метелев. По его словам, в правительстве считают, что необходимо "обелять" рынок вейпов, избавляться от контрафактной продукции, в частности от товаров из Китая без маркировки. "На мой взгляд, нельзя тут так ставить вопрос, потому что страна на длинной дистанции оставит гораздо больше. Это же здоровье детей, это бесплодие, просто миллионов потенциальных людей, подростков, девочек. Мы просто гораздо больше потратим на здравоохранение потом", - отметил депутат ГД. Он добавил, что в настоящее время идет профессиональная дискуссия относительно запрета вейпов. Среди предлагаемых решений: полный запрет, запрет определенных вкусов, передача регионам России возможности на своей территории регулировать продажу вейпов. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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россия, бизнес, рф, китай, вячеслав володин, госдума