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В Госдуме допустили поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков

В Госдуме допустили поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме допустили поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков

Обсуждение вопроса поэтапного раскрытия эскроу-счетов, на которых находятся деньги покупателей новостроек до момента завершения строительства, возможно, однако... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:54+0300

2025-06-25T11:54+0300

2025-06-25T11:54+0300

недвижимость

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сочи

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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. Обсуждение вопроса поэтапного раскрытия эскроу-счетов, на которых находятся деньги покупателей новостроек до момента завершения строительства, возможно, однако нужно предложить механизм защиты интересов дольщиков, сказал на форуме недвижимости "Движение" глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. "Это сложнейший вопрос, но никто не говорит, что к этому снаряду невозможно подойти. Возможно. Только подходя к нему, мы должны с собой привести гарантированные механики защиты", - заявил он. Депутат подчеркнул, что пока подобный механизм защиты дольщиков не предложен, очень сложно вести диалог с ЦБ, являющимся регулятором банковской отрасли и стоящим на защите прав потребителей. "Если мы вместе с вами предложим такие механизмы, значит, мы продолжим движение (к введению поэтапного раскрытия эскроу-счетов - ред.) в этом году", - пообещал Пахомов.

https://1prime.ru/20250418/scheta-856810209.html

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недвижимость, финансы, банки, сочи, госдума