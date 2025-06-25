Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250625/gosduma-858885421.html
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ - 25.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ
Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:20+0300
2025-06-25T12:20+0300
бизнес
общество
москва
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "О лишении гражданства. Вы неоднократно поднимали вопросы о лишении мигрантов приобретённого гражданства Российской Федерации и расширении перечня оснований для этого. Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе", - сообщил Володин в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250529/investment-858032993.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_738d51aa08bf137595cfd19af05be3ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, вячеслав володин, госдума
Бизнес, Общество , МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума
12:20 25.06.2025
 
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ

Володин: в ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"О лишении гражданства. Вы неоднократно поднимали вопросы о лишении мигрантов приобретённого гражданства Российской Федерации и расширении перечня оснований для этого. Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе", - сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
29 мая, 18:39
 
БизнесОбществоМОСКВАВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала