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В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ

В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ - 25.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ

Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:20+0300

2025-06-25T12:20+0300

2025-06-25T12:20+0300

бизнес

общество

москва

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "О лишении гражданства. Вы неоднократно поднимали вопросы о лишении мигрантов приобретённого гражданства Российской Федерации и расширении перечня оснований для этого. Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе", - сообщил Володин в своем Telegram-канале.

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бизнес, общество , москва, вячеслав володин, госдума