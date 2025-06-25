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В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ - 25.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ
Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:20+0300
2025-06-25T12:20+0300
2025-06-25T12:20+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, внесен в Госдуму, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "О лишении гражданства. Вы неоднократно поднимали вопросы о лишении мигрантов приобретённого гражданства Российской Федерации и расширении перечня оснований для этого. Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе", - сообщил Володин в своем Telegram-канале.
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Бизнес, Общество , МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума
В ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ
Володин: в ГД внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ