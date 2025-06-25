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ГД приняла закон, который вводит понятие "гражданское экспортное оружие" - 25.06.2025, ПРАЙМ
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ГД приняла закон, который вводит понятие "гражданское экспортное оружие"
ГД приняла закон, который вводит понятие "гражданское экспортное оружие" - 25.06.2025, ПРАЙМ
ГД приняла закон, который вводит понятие "гражданское экспортное оружие"
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:43+0300
2025-06-25T15:43+0300
вооружения
россия
госдума
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию. Законом вводится понятие "гражданское экспортное оружие", определяются требования к такому оружию, закрепляются правовые особенности его вывоза из Российской Федерации. Предусматривается, что таким будет считаться оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров. Устанавливается, что гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями, а производиться оно будет на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории РФ и прошедших обязательное подтверждение соответствия. Каждая единица гражданского экспортного оружия, основные его части должны будут иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации. Вывоз из РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. В случаях и порядке, которые установлены правительством РФ, выдача указанного разрешения будет осуществляться при представлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций. В законе также прописывается, что ПАО "РусГидро" предоставляется право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам на праве собственности объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов. Данные изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.
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россия, госдума, русгидро
Вооружения, РОССИЯ, Госдума, Русгидро
15:43 25.06.2025
 
ГД приняла закон, который вводит понятие "гражданское экспортное оружие"

Госдума приняла закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию.
Законом вводится понятие "гражданское экспортное оружие", определяются требования к такому оружию, закрепляются правовые особенности его вывоза из Российской Федерации.
Предусматривается, что таким будет считаться оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров.
Устанавливается, что гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями, а производиться оно будет на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории РФ и прошедших обязательное подтверждение соответствия.
Каждая единица гражданского экспортного оружия, основные его части должны будут иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.
Вывоз из РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. В случаях и порядке, которые установлены правительством РФ, выдача указанного разрешения будет осуществляться при представлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций.
В законе также прописывается, что ПАО "РусГидро" предоставляется право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам на праве собственности объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов. Данные изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.
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ВооруженияРОССИЯГосдумаРусгидро
 
 
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