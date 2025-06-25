https://1prime.ru/20250625/grigorenko-858893188.html

Предприниматели смогут комплексно получать разрешения на "Госуслугах"

Предприниматели смогут комплексно получать разрешения на "Госуслугах" - 25.06.2025, ПРАЙМ

Предприниматели смогут комплексно получать разрешения на "Госуслугах"

Предприниматели теперь могут комплексно получать сразу несколько видов разрешений через одно заявление на "Госуслугах", сообщили журналистам в аппарате... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T14:35+0300

2025-06-25T14:35+0300

2025-06-25T14:35+0300

экономика

россия

общество

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Предприниматели теперь могут комплексно получать сразу несколько видов разрешений через одно заявление на "Госуслугах", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Предпринимателю достаточно выбрать род деятельности, заполнить форму, и система сама разошлет его заявление по соответствующим ведомствам. Новый подход в выдаче разрешений разработан в рамках оптимизации разрешительной деятельности в России", - подчеркивается в пресс-релизе. "Мы ведем последовательную работу по снижению административной нагрузки на бизнес, в том числе и в разрешительной деятельности. Мы уже вдвое сократили сроки выдачи разрешений и количество запрашиваемых документов. Нашей главной задачей на сегодня является компоновка различного рода разрешений под какую-то типовую ситуацию. То есть речь идет о том, что через одно заявление можно получать комплексно сразу несколько видов разрешений", - приводятся в сообщении слова Григоренко. На портале разрешения группируются по принципу ведения определенной деятельности. Для каждой деятельности – свой комплекс разрешений. Первая такая комплексная услуга, доступная организациям и индивидуальным предпринимателям, – "Открытие аптеки". Она включает разрешения, которые необходимы для осуществления фармацевтической деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Заявление на каждое из них раньше подавалось поочередно. Предпринимателю требовалось самостоятельно отслеживать готовность каждого разрешения, чтобы подать заявление на следующее. Теперь он может заполнить одно комплексное заявление. Это в среднем занимает 10 минут, система автоматически направляет его в соответствующие ведомства. Весь комплекс разрешений в случае одобрения предприниматель получает в течение 3 месяцев. ​Перечень подобных комплексных сценариев для подачи заявлений расширяется в рамках проекта по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности.

https://1prime.ru/20250527/putin-857967213.html

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россия, общество , дмитрий григоренко