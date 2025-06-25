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Стоимость иены снижается к доллару - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Стоимость иены снижается к доллару
Стоимость иены снижается к доллару - 25.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость иены снижается к доллару
Стоимость иены к доллару несколько снижается в среду утром, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:48+0300
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экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько снижается в среду утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск курс доллара к иене рос до 145,15 иены с уровня прошлого закрытия 144,94 иены за доллар. Курс евро к доллару на 8.31 мск поднимался до 1,1612 доллара с 1,1609 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 97,98 пункта. Рынок оценивает комментарии представителей Банка Японии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. В среду член правления японского ЦБ Наоки Тамура в своем выступлении отметил возможность повышения учетной ставки в случае роста риска ускорения инфляции, даже при сохранении экономической неопределенности, приводит его слова агентство Блумберг. Позднее в среду ожидаются данные о продажах новых домов в США. Так, аналитики прогнозируют, что в мае число сделок опустилось до 690 тысяч с 743 тысяч месяцем ранее.
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рынок, торги, сша, банк японии
Экономика, Рынок, Торги, США, Банк Японии
08:48 25.06.2025
 
Стоимость иены снижается к доллару

Стоимость иены снижается к доллару в среду утром

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько снижается в среду утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск курс доллара к иене рос до 145,15 иены с уровня прошлого закрытия 144,94 иены за доллар.
Курс евро к доллару на 8.31 мск поднимался до 1,1612 доллара с 1,1609 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 97,98 пункта.
Рынок оценивает комментарии представителей Банка Японии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. В среду член правления японского ЦБ Наоки Тамура в своем выступлении отметил возможность повышения учетной ставки в случае роста риска ускорения инфляции, даже при сохранении экономической неопределенности, приводит его слова агентство Блумберг.
Позднее в среду ожидаются данные о продажах новых домов в США. Так, аналитики прогнозируют, что в мае число сделок опустилось до 690 тысяч с 743 тысяч месяцем ранее.
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