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Решетников отметил заинтересованность России в наращивании импорта

Решетников отметил заинтересованность России в наращивании импорта - 25.06.2025, ПРАЙМ

Решетников отметил заинтересованность России в наращивании импорта

Россия на фоне сокращения оттока капитала заинтересована в наращивании импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:15+0300

2025-06-25T11:15+0300

2025-06-25T11:15+0300

экономика

россия

москва

максим решетников

фтс

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия на фоне сокращения оттока капитала заинтересована в наращивании импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий. "Мы сейчас как страна заинтересованы в сбалансировании торговли, поскольку у нас сократился отток капитала, то разумеется нам нужно, чтобы торговля была сбалансирована. Поэтому мы заинтересованы в том числе в наращивании импорта из стран, с которыми торгуем", - сказал Решетников. По данным ФТС, внешнеторговый оборот России в январе-апреле 2025 года составил 213,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%, в том числе экспорт снизился на 5,8%, до 128,2 миллиарда долларов, импорт вырос на 1,8%, до 85,8 миллиарда долларов.

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россия, москва, максим решетников, фтс