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Фондовые индексы Европы в основном растут на оптимизме из США и Китая

Фондовые индексы Европы в основном растут на оптимизме из США и Китая - 25.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном растут на оптимизме из США и Китая

Основные фондовые индексы Европы преимущественно торгуются в плюсе в среду, поддерживаемые общим оптимизмом из США и Китая, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:46+0300

2025-06-25T12:46+0300

2025-06-25T12:46+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно торгуются в плюсе в среду, поддерживаемые общим оптимизмом из США и Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,09% - до 8 767,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 618,62 пункта, немецкий DAX опускался на 0,18%, до 23 602,73 пункта. Во вторник американские рынки закрылись в плюсе, при этом технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,43%. А по итогам торгов среды биржи Китая выросли более чем на 1%, что, в свою очередь, поддерживает позитивные настроения европейских инвесторов. "Мы не ожидаем быстрого роста с текущих уровней, но считаем, что постепенному подъему будет способствовать путь наименьшего сопротивления. Следовательно, мы бы увеличили риски", - цитирует агентство Блумберг мнение главного экономиста Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar). Мировые инвесторы оценивают снижение геополитических рисков вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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рынок, торги, индексы, иран, сша, китай, дональд трамп, dax, nasdaq composite