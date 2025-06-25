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В ЛДПР предложили обнулить ставку по семейной ипотеке

В ЛДПР предложили обнулить ставку по семейной ипотеке - 25.06.2025, ПРАЙМ

В ЛДПР предложили обнулить ставку по семейной ипотеке

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для семей, имеющих трех и... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:31+0300

2025-06-25T11:31+0300

2025-06-25T11:31+0300

экономика

недвижимость

бизнес

леонид слуцкий

михаил мишустин

лдпр

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для семей, имеющих трех и более детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми", - сказано в обращении. По его словам, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий. Он уточнил, что для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в настоящее время действует программа семейной ипотеки. Однако, по его мнению, предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала. По мнению парламентария, предлагаемое изменение позволит действенно стимулировать появление в семье третьих и последующих детей, а также повысит доступность жилья для многодетных семей.

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недвижимость, бизнес, леонид слуцкий, михаил мишустин, лдпр