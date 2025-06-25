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Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - 25.06.2025, ПРАЙМ
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:20+0300
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ТЕГЕРАН, 25 июн – ПРАЙМ. Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван. "В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (13.30 мск) четверга 26 июня", – передает слова Ахвана агентство Mehr. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, тегеран
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга
ТЕГЕРАН, 25 июн – ПРАЙМ. Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван.
"В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (13.30 мск) четверга 26 июня", – передает слова Ахвана агентство Mehr.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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