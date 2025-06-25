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В Турции рассказали о ходе переговоров по черноморской зерновой инициативе - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Турции рассказали о ходе переговоров по черноморской зерновой инициативе
В Турции рассказали о ходе переговоров по черноморской зерновой инициативе - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Турции рассказали о ходе переговоров по черноморской зерновой инициативе
Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:12+0300
2025-06-25T08:12+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
турция
запад
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АНКАРА, 25 июн – ПРАЙМ. Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он добавил, что Россия встречает серьезное сопротивление со стороны западных столиц, в первую очередь со стороны Брюсселя. При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире. "Насколько нам известно, какого-либо развития в этом процессе нет, процесс ведется со стороны ООН. Для беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок необходимо снятие санкций с РФ, процесс напрямую связан с этим. Посредничество Турции как раз было направлено на то, чтобы нуждающиеся страны получали российскую продукцию", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о судьбе инициативы. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
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сельское хозяйство, россия, турция, запад
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД
08:12 25.06.2025
 
В Турции рассказали о ходе переговоров по черноморской зерновой инициативе

Источник: развития процесса по "зерновому коридору" нет из-за санкций против РФ

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 25 июн – ПРАЙМ. Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он добавил, что Россия встречает серьезное сопротивление со стороны западных столиц, в первую очередь со стороны Брюсселя. При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире.
"Насколько нам известно, какого-либо развития в этом процессе нет, процесс ведется со стороны ООН. Для беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок необходимо снятие санкций с РФ, процесс напрямую связан с этим. Посредничество Турции как раз было направлено на то, чтобы нуждающиеся страны получали российскую продукцию", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о судьбе инициативы.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
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