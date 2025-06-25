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"Яндекс Путешествия" рассказали, когда авиабилеты подешевеют

"Яндекс Путешествия" рассказали, когда авиабилеты подешевеют - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" рассказали, когда авиабилеты подешевеют

Оптимальным считается поиск авиабилетов за 5-6 месяцев до поездки - в это время доступно больше направлений, авиаперевозчиков и тарифов, что дает простор для... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T07:32+0300

2025-06-25T07:32+0300

2025-06-25T07:32+0300

бизнес

туризм

москва

турция

египет

"яндекс.путешествия"

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оптимальным считается поиск авиабилетов за 5-6 месяцев до поездки - в это время доступно больше направлений, авиаперевозчиков и тарифов, что дает простор для выбора, однако интересный феномен наблюдается и ближе к дате вылета: примерно за неделю до рейса билеты на некоторые направления могут заметно подешеветь, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". "Раннее бронирование традиционно помогает путешественникам спланировать поездку выгодно. Однако в некоторых случаях покупка билета за неделю до поездки может оказаться еще выгоднее. Российские авиакомпании используют систему динамического ценообразования, что влияет на снижение цен на билеты, если дата вылета близко и осталось много нераспроданных мест", - сообщили в сервисе. Также снижение стоимости авиабилетов может произойти за несколько дней до вылета, если в продажу возвращаются ранее забронированные или выкупленные места. В компании отметили, что возвращенные билеты могут быть выгоднее, чем актуальные на момент покупки. "Еще один фактор, который влияет на стоимость, – смена борта самолета. Если авиакомпания меняет его на более вместительный, то в системе появляются дополнительные места, цена на которые будет ниже", - рассказали в сервисе. Там уточнили, что снижение цен на авиабилеты можно заметить на направлениях, которые пользуются массовым спросом у россиян, - таких как, например, Турция, Египет и ОАЭ. "При большом количестве рейсов также можно найти дешевые билеты в Грузию, Армению и Казахстан", - добавили в пресс-службе. При этом в сервисе уверены, что не стоит откладывать бронирование билетов в высокий сезон и перед длинными праздниками. Также стоит заранее планировать поездку на сильно удаленные направления. "При выборе авиабилетов нужно учитывать ряд факторов, способных повлиять на стоимость перелета. Среди них - дата и время вылета, погодные условия, крупные события в регионе (фестивали, форумы, концерты и спортивные мероприятия), а также уровень конкуренции между авиаперевозчиками на выбранном направлении", - посоветовали в компании. В "Яндекс Путешествиях" уточнили, что при планировании зарубежных поездок важную роль играет и курс валют - он влияет как на общие расходы туриста, так и на спрос, а значит, и на цены. В сервисе считают, что и новостная повестка оказывает влияние на планы путешественников. Так, например, открытие нового туристического объекта или лояльные визовые условия, если речь идет о зарубежных дестинациях, могут стимулировать интерес и увеличить стоимость билетов. СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ В "Яндекс Путешествиях" дали дополнительные советы, как сэкономить на перелете. "Если есть возможность продлить поездку, стоит рассмотреть билеты с пересадкой и длительной стыковкой, в том числе можно рассмотреть программы стоповеров у разных авиакомпаний. Такие варианты часто стоят дешевле прямых рейсов, а заодно дают шанс бесплатно познакомиться с новым городом, превратив пересадку в выгодную часть путешествия", - сказали в сервисе. Эксперты рекомендовали обращать внимание на дни недели и время вылета. "Ночные рейсы обычно можно взять по более выгодной стоимости. А в будние дни перелет также будет дешевле, чем в выходные. Такие перелеты пользуются меньшей популярностью у путешественников, поэтому загруженность ниже", - пояснили в компании. "Охоту за выгодными авиабилетами можно начать с мониторинга распродаж. Периодически перевозчики распродают билеты по более низким ценам, например, на новые направления, перед началом и в конце туристического сезона", - добавили там. В компании отметили и "плоские" тарифы, которые позволяют приобрести билет на определенные направления по фиксированной цене, вне зависимости от даты бронирования и сезона. При этом стоит проверить, на какие направления действует такая система. "Если даты поездки гибкие, то отслеживать цены удобно через график цен на сайтах и в приложениях агрегаторов, где отображаются дни с более выгодными условиями перелета", - отметили в сообщении. А вот если поездка планируется в высокий сезон, а направление пользуется популярностью, то выгоднее будет приобрести билеты туда-обратно, чем по отдельности. При этом лучше изучить оба варианта, так как авиакомпании могут предлагать разные тарифы, заключили в сервисе.

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бизнес, туризм, москва, турция, египет, "яндекс.путешествия"