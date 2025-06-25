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"Кто знает?" Каллас сделала неожиданное заявление на саммите НАТО в Гааге
"Кто знает?" Каллас сделала неожиданное заявление на саммите НАТО в Гааге - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Кто знает?" Каллас сделала неожиданное заявление на саммите НАТО в Гааге
Канада может рассмотреть возможность присоединения к ЕС, учитывая ее географическую близость к континенту через Арктику. Об этом заявила глава дипломатии... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:07+0300
2025-06-25T17:07+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Канада может рассмотреть возможность присоединения к ЕС, учитывая ее географическую близость к континенту через Арктику. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на полях саммита НАТО в Гааге."Мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. И вы, конечно, знаете, что у нас есть друзья по всему миру, что хорошо, но я ответила, что есть небольшая проблема — они географически находятся не в Европе. Но на это у них был простой ответ — Арктика! Мы граничим с нами по Арктике. Так что кто знает?" — сказала она журналистам.Важным шагом в этом направлении уже стало соглашение, достигнутое в июне 2022 года между Канадой и Данией, членом ЕС, о разделе острова Ханс в Арктике, что создало сухопутную границу между двумя странами.Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни в мае выразил надежду на то, что страна сможет интегрироваться в стратегию перевооружения Европы к 1 июля. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 4 апреля также подчеркнула желание страны участвовать в инициативах Еврокомиссии по перевооружению Европы.
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Политика, КАНАДА, АРКТИКА, Марк Карни, Кая Каллас, ЕС, НАТО, МИД, ЕВРОПА
"Кто знает?" Каллас сделала неожиданное заявление на саммите НАТО в Гааге
Каллас допустила вступление Канады в Евросоюз из-за Арктики
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Канада может рассмотреть возможность присоединения к ЕС, учитывая ее географическую близость к континенту через Арктику. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на полях саммита НАТО в Гааге.
"Мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. И вы, конечно, знаете, что у нас есть друзья по всему миру, что хорошо, но я ответила, что есть небольшая проблема — они географически находятся не в Европе. Но на это у них был простой ответ — Арктика! Мы граничим с нами по Арктике. Так что кто знает?" — сказала она журналистам.
Важным шагом в этом направлении уже стало соглашение, достигнутое в июне 2022 года между Канадой и Данией, членом ЕС, о разделе острова Ханс в Арктике, что создало сухопутную границу между двумя странами.
Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни в мае выразил надежду на то, что страна сможет интегрироваться в стратегию перевооружения Европы к 1 июля. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 4 апреля также подчеркнула желание страны участвовать в инициативах Еврокомиссии по перевооружению Европы.
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