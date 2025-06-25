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В Казахстане впервые с 2010 года выдали лицензию новому банку

В Казахстане впервые с 2010 года выдали лицензию новому банку - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Казахстане впервые с 2010 года выдали лицензию новому банку

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало банковскую лицензию АО "Коммерческий банк БиЭнКей", это первая лицензия, выданная с... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:13+0300

2025-06-25T12:13+0300

2025-06-25T12:13+0300

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АСТАНА, 25 июн - ПРАЙМ. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало банковскую лицензию АО "Коммерческий банк БиЭнКей", это первая лицензия, выданная с 2010 года, сообщает пресс-служба финрегулятора. "Выдана лицензия на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей"... Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года" - говорится в сообщении. Уточняется, что лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая прием депозитов юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, кассовые и переводные операции, предоставление кредитов и проведение операций с иностранной валютой. Осуществление операций с депозитами и банковскими счетами физических лиц будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов. Банк создан в результате преобразования ТОО "BNK Finance Kazakhstan", ранее действовавшего в статусе микрофинансовой организации, в июне 2024 года агентством выдано разрешение на конвертацию в банк второго уровня в рамках законодательства, предусматривающего возможность преобразования микрофинансовых организаций, добавили в финрегуляторе. Отмечается, что на момент преобразования активы организации составили 25,8 миллиарда тенге (49,7 миллиона долларов), кредитный портфель – 21,8 миллиарда тенге (42 миллиона долларов). По итогам 2024 года организация занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций по размеру активов. АО "Коммерческий банк БиЭнКей" входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc – международного финансового холдинга с активами свыше 103 миллиарда долларов. В состав группы также входят банки Busan Bank и Kyongnam Bank, а также инвестиционные компании. Два корейских банка группы имеют международные рейтинги уровня "A2" и свыше 300 филиалов.

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банки, финансы, казахстан, астана