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В Японии объяснили учения сил самообороны с противокорабельными ракетами
В Японии объяснили учения сил самообороны с противокорабельными ракетами - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Японии объяснили учения сил самообороны с противокорабельными ракетами
Учения сил самообороны Японии на Хоккайдо с использованием противокорабельных ракет наземного базирования не направлены против какой-то конкретной страны или... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:27+0300
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ТОКИО, 25 июн – ПРАЙМ. Учения сил самообороны Японии на Хоккайдо с использованием противокорабельных ракет наземного базирования не направлены против какой-то конкретной страны или региона, а проводятся с целью улучшения тактических навыков, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси. Учения проходят с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи" на тихоокеанском побережье Хоккайдо, планируется произвести два пуска противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88". Дальность полета этих ракет оценивается в 180 километров. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море. Ранее утверждалось, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая. "Подобные учения на реальных транспортных средствах в Японии дают возможность провести обучение большого числа подразделений, поэтому мы считаем их чрезвычайно важными для поддержания и повышения возможностей, необходимых для обороны островов и других территорий в условиях ухудшающейся безопасности", - отметил Хаяси. По словам генсека правительства, учения проводятся с целью улучшения тактических навыков сил наземных сил самообороны и не направлены на какую-либо конкретную страну или регион. До сих пор такого рода учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. Но в этом году были получены все разрешения компетентных органов, после чего в апреле этого года правительство Японии подтвердило проведение учений на Хоккайдо. МИД России 17 апреля заявил протест посольству Японии в Москве в связи с планами проведения в июне на острове Хоккайдо "в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров". В российском дипведомстве отметили, что Москва расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД отметил, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах. Недовольство учениями было высказано и со стороны местных жителей. Так, представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить учения.
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Вооружения, ЯПОНИЯ, Хоккайдо, Токио, МИД
В Японии объяснили учения сил самообороны с противокорабельными ракетами
Хаяси: учения сил самообороны Японии на Хоккайдо не направлены против конкретной страны
ТОКИО, 25 июн – ПРАЙМ. Учения сил самообороны Японии на Хоккайдо с использованием противокорабельных ракет наземного базирования не направлены против какой-то конкретной страны или региона, а проводятся с целью улучшения тактических навыков, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси.
Учения проходят с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи" на тихоокеанском побережье Хоккайдо, планируется произвести два пуска противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88". Дальность полета этих ракет оценивается в 180 километров. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море. Ранее утверждалось, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая.
"Подобные учения на реальных транспортных средствах в Японии дают возможность провести обучение большого числа подразделений, поэтому мы считаем их чрезвычайно важными для поддержания и повышения возможностей, необходимых для обороны островов и других территорий в условиях ухудшающейся безопасности", - отметил Хаяси.
По словам генсека правительства, учения проводятся с целью улучшения тактических навыков сил наземных сил самообороны и не направлены на какую-либо конкретную страну или регион.
До сих пор такого рода учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. Но в этом году были получены все разрешения компетентных органов, после чего в апреле этого года правительство Японии подтвердило проведение учений на Хоккайдо.
МИД России 17 апреля заявил протест посольству Японии в Москве в связи с планами проведения в июне на острове Хоккайдо "в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров". В российском дипведомстве отметили, что Москва расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД отметил, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах.
Недовольство учениями было высказано и со стороны местных жителей. Так, представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить учения.
СМИ узнали об усилении разногласий между Японией и США