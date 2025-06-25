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Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5%

Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5%

Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 1,5%, впервые с декабря прошлого года опустившись ниже 6750 долларов за тонну, следует из... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:08+0300

2025-06-25T17:08+0300

2025-06-25T17:08+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 1,5%, впервые с декабря прошлого года опустившись ниже 6750 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.45 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика опускалась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 3,045 доллара за фунт (около 6713 долларов за тонну). Ниже 6750 долларов за тонну показатель опустился впервые с декабря прошлого года. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 3,04% - до 3570 долларов за тонну.

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мировая экономика