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Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5% - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5%
Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5%
Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 1,5%, впервые с декабря прошлого года опустившись ниже 6750 долларов за тонну, следует из... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:08+0300
2025-06-25T17:08+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 1,5%, впервые с декабря прошлого года опустившись ниже 6750 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.45 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика опускалась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 3,045 доллара за фунт (около 6713 долларов за тонну). Ниже 6750 долларов за тонну показатель опустился впервые с декабря прошлого года. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 3,04% - до 3570 долларов за тонну.
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мировая экономика
Экономика, Мировая экономика
17:08 25.06.2025
 
Цены на кофе арабика в мире снижаются более чем на 1,5%

Цены на кофе арабика впервые с декабря 2024 года упали ниже 6750 долларов за тонну

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 1,5%, впервые с декабря прошлого года опустившись ниже 6750 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.45 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика опускалась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 3,045 доллара за фунт (около 6713 долларов за тонну). Ниже 6750 долларов за тонну показатель опустился впервые с декабря прошлого года.
Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 3,04% - до 3570 долларов за тонну.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Эксперт объяснил снижение цен на кофе в мире
13:54
 
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