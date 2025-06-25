https://1prime.ru/20250625/kofe-858879723.html

Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря

Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря - 25.06.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря

Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:19+0300

2025-06-25T11:19+0300

2025-06-25T11:19+0300

экономика

кофе

https://cdnn.1prime.ru/img/83881/44/838814409_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_f50c8671f8684ab8353644c98f058eab.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов вторника стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика снизилась на 4,65%, до 3,1135 доллара за фунт (около 6 864 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель минимально достиг 3,11 доллара за фунт, или почти 6 856 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 5 декабря. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снизилась во вторник на 5,63%, до 3 634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. При этом стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже во вторник уменьшилась на 3,08%, до 5,356 доллара за бушель. В среду цена растет на 0,1%.

https://1prime.ru/20250618/kofe-858623651.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе