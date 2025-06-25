Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/kofe-858879723.html
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря - 25.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря
Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:19+0300
2025-06-25T11:19+0300
экономика
кофе
https://cdnn.1prime.ru/img/83881/44/838814409_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_f50c8671f8684ab8353644c98f058eab.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов вторника стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика снизилась на 4,65%, до 3,1135 доллара за фунт (около 6 864 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель минимально достиг 3,11 доллара за фунт, или почти 6 856 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 5 декабря. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снизилась во вторник на 5,63%, до 3 634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. При этом стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже во вторник уменьшилась на 3,08%, до 5,356 доллара за бушель. В среду цена растет на 0,1%.
https://1prime.ru/20250618/kofe-858623651.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83881/44/838814409_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_934e9572c209c2ce16ceeb7a6cb6f01a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кофе
Экономика, кофе
11:19 25.06.2025
 
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря

Биржевые цены на арабику во вторник снизились на 4,7%, до минимума с 2024 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов вторника стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика снизилась на 4,65%, до 3,1135 доллара за фунт (около 6 864 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель минимально достиг 3,11 доллара за фунт, или почти 6 856 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 5 декабря.
Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снизилась во вторник на 5,63%, до 3 634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года.
При этом стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже во вторник уменьшилась на 3,08%, до 5,356 доллара за бушель. В среду цена растет на 0,1%.
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Биржевые цены на кофе сорта арабика снижаются до минимума с 9 апреля
18 июня, 15:21
 
Экономикакофе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала