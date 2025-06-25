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Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря - 25.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря
Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:19+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов вторника стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика снизилась на 4,65%, до 3,1135 доллара за фунт (около 6 864 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель минимально достиг 3,11 доллара за фунт, или почти 6 856 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 5 декабря. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снизилась во вторник на 5,63%, до 3 634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. При этом стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже во вторник уменьшилась на 3,08%, до 5,356 доллара за бушель. В среду цена растет на 0,1%.
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кофе
Биржевые цены на кофе арабика снизились до минимума с декабря
Биржевые цены на арабику во вторник снизились на 4,7%, до минимума с 2024 года
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в мире во вторник сократились на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря, а робуста подешевела на 5,6%, до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов вторника стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика снизилась на 4,65%, до 3,1135 доллара за фунт (около 6 864 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель минимально достиг 3,11 доллара за фунт, или почти 6 856 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 5 декабря.
Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снизилась во вторник на 5,63%, до 3 634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года.
При этом стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже во вторник уменьшилась на 3,08%, до 5,356 доллара за бушель. В среду цена растет на 0,1%.
Биржевые цены на кофе сорта арабика снижаются до минимума с 9 апреля