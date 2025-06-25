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Ж/д оператор "Атлант" консолидировал "ТрансЛес" и купил "Грузовую компанию"

Ж/д оператор "Атлант" консолидировал "ТрансЛес" и купил "Грузовую компанию" - 25.06.2025, ПРАЙМ

Ж/д оператор "Атлант" консолидировал "ТрансЛес" и купил "Грузовую компанию"

"Деметра-Холдинг" вышел из капитала компании "ТрансЛес" и продал 100% "Грузовой компании", покупателем активов стал железнодорожный оператор "Атлант", следует... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:09+0300

2025-06-25T10:09+0300

2025-06-25T10:09+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Деметра-Холдинг" вышел из капитала компании "ТрансЛес" и продал 100% "Грузовой компании", покупателем активов стал железнодорожный оператор "Атлант", следует из данных ЕГРЮЛ и комментариев компаний для РИА Новости. "ТрансЛес" и "Грузовая компания" занимаются грузовыми железнодорожными перевозками. "Деметра-Холдинг" полностью вышел из капитала компании "ТрансЛес", а также совершил сделку по продаже 100% "Грузовой компании", - сообщили в компании. Сделки, пояснили там, являются частью долгосрочной стратегии холдинга, подразумевающей фокусировку на ключевом направлении бизнеса – зерновой логистике. Газета "Ведомости" пишет, что в конце 2024 года "Атлант" приобрел у "Деметры" контрольную долю в "Транслесе" - 51%. Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящее время владельцем 99,99% ООО "ТрансЛеса" и 99,99% "Грузовой компании" является "Атлант". Остальные доли в этих компаниях у "ТФМ-Гарант". "Атлант" входит в группу "Трансфин-М" (ТФМ). Представители "Деметра-Холдинг" и "Атланта" подтвердили сделки. "Обе сделки реализуются в рамках стратегии развития группы ТФМ. Мы укрепляем позиции в сегментах полувагонов и крытых вагонов. Это позволит улучшить сервис и качество оказываемых услуг для клиентов-грузовладельцев, повысить их транспортную безопасность, обеспечить высокоуровневый сервис, выстроить технологически эффективное управление железнодорожными вагонами совместно с ОАО "РЖД", что подтверждает подписанный 18.06.25 ООО "Атлант" договор о взаимодействии", - сообщили в "Атланте". Приобретение компании "ТрансЛес", добавили там, - это шаг к дальнейшей диверсификации и конструированию расширенного спектра услуг как для действующих, так и для будущих клиентов компаний "Атлант" и "ТрансЛес". ООО "Атлант" - один из универсальных операторов грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ, образован в конце 2019 года. Парк в управлении оператора дифференцирован, в его составе полувагоны, крытые вагоны, фитинговые платформы, цистерны и прочие вагоны различных типов, что позволяет эффективно и технологично обеспечивать перевозки всех видов грузов на различных направлениях пространства колеи 1520 миллиметров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ведомости, трансфин-м, ржд