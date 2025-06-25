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Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к легкому снижению - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/kurs--858888379.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к легкому снижению
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к легкому снижению - 25.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к легкому снижению
Курс китайской валюты к рублю в среду днем перешел к легкому снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:14+0300
2025-06-25T13:14+0300
экономика
рынок
богдан зварич
юрий кравченко
псб
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду днем перешел к легкому снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.01 мск снижался на 1 копейку, до 10,90 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,88-10,95 рубля. В среду рубль пытается перейти к восстановлению и отыграть потери вторника, несмотря на высокую волатильность нефтяного рынка и риски его дальнейшего снижения, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы. Также укреплению рубля будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения курса юаня в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом в ходе сессии юань может сделать шаг к уровню 10,8 рубля", - добавляет он. Через неделю банкам предстоят окончательные расчеты по налоговым платежам июня, часть платежей вероятно пройдет уже в конце этой недели, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "С начала года федеральное казначейство регулярно помогает ликвидностью банкам в день проведения налоговых платежей, и конец июня вероятно не станет исключением. Дополнительной поддержкой рынку выступают аукционы репо ЦБ", - рассуждает он о факторах курсообразования рубля.
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рынок, богдан зварич, юрий кравченко, псб
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, Юрий Кравченко, ПСБ
13:14 25.06.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к легкому снижению

Курс юаня перешел к легкому снижению после утреннего роста

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду днем перешел к легкому снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.01 мск снижался на 1 копейку, до 10,90 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,88-10,95 рубля.
В среду рубль пытается перейти к восстановлению и отыграть потери вторника, несмотря на высокую волатильность нефтяного рынка и риски его дальнейшего снижения, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы. Также укреплению рубля будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения курса юаня в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом в ходе сессии юань может сделать шаг к уровню 10,8 рубля", - добавляет он.
Через неделю банкам предстоят окончательные расчеты по налоговым платежам июня, часть платежей вероятно пройдет уже в конце этой недели, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
"С начала года федеральное казначейство регулярно помогает ликвидностью банкам в день проведения налоговых платежей, и конец июня вероятно не станет исключением. Дополнительной поддержкой рынку выступают аукционы репо ЦБ", - рассуждает он о факторах курсообразования рубля.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Юань открыл торги в среду ростом
10:06
 
ЭкономикаРынокБогдан ЗваричЮрий КравченкоПСБ
 
 
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