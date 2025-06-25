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Кузбасс за пять месяцев отгрузил на 5,5% меньше угля, чем в 2024 году - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Кузбасс за пять месяцев отгрузил на 5,5% меньше угля, чем в 2024 году
Кузбасс за пять месяцев отгрузил на 5,5% меньше угля, чем в 2024 году - 25.06.2025, ПРАЙМ
Кузбасс за пять месяцев отгрузил на 5,5% меньше угля, чем в 2024 году
Кузбасс за первые пять месяцев 2025 года отгрузил на 5,5% угля меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает министерство угольной промышленности... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:23+0300
2025-06-25T06:23+0300
экономика
промышленность
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 25 июн – ПРАЙМ. Кузбасс за первые пять месяцев 2025 года отгрузил на 5,5% угля меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает министерство угольной промышленности региона. "Кузбасские угольщики за первые пять месяцев 2025 года отгрузили 71,6 миллиона тонн угля, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча угля с начала года составила 81,8 миллиона тонн, снизившись на 6,1%. Экспортные поставки угля составили 43,6 миллиона тонн, что на 2,6% ниже уровня 2024 года. При этом отгрузка в восточном направлении сократилась на 1% (до 23,1 миллиона тонн), в северо-западном – на 15% (до 14 миллионов тонн), а в южном направлении выросла на 43% (до 5,8 миллиона тонн)", – говорится в сообщении. Уточняется, что общий объем переработки угля на предприятиях Кузбасса составил 62 миллиона тонн, что на 12,2% меньше прошлогоднего показателя и соответствует 75,8% от объема добычи. "Несмотря на снижение объемов, средняя заработная плата работников, непосредственно занятых в угледобыче и переработке угля, достигла 114,3 тысячи рублей, что на 9% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 95 тысяч человек, что на 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года" – сообщили в министерстве. Отмечается, что указанная численность не включает персонал вспомогательных производств.
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промышленность, кузбасс
Экономика, Промышленность, КУЗБАСС
06:23 25.06.2025
 
Кузбасс за пять месяцев отгрузил на 5,5% меньше угля, чем в 2024 году

Кузбасс за пять месяцев отгрузил на 5,5% угля меньше, чем в 2024 году

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КЕМЕРОВО, 25 июн – ПРАЙМ. Кузбасс за первые пять месяцев 2025 года отгрузил на 5,5% угля меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает министерство угольной промышленности региона.
"Кузбасские угольщики за первые пять месяцев 2025 года отгрузили 71,6 миллиона тонн угля, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча угля с начала года составила 81,8 миллиона тонн, снизившись на 6,1%. Экспортные поставки угля составили 43,6 миллиона тонн, что на 2,6% ниже уровня 2024 года. При этом отгрузка в восточном направлении сократилась на 1% (до 23,1 миллиона тонн), в северо-западном – на 15% (до 14 миллионов тонн), а в южном направлении выросла на 43% (до 5,8 миллиона тонн)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что общий объем переработки угля на предприятиях Кузбасса составил 62 миллиона тонн, что на 12,2% меньше прошлогоднего показателя и соответствует 75,8% от объема добычи.
"Несмотря на снижение объемов, средняя заработная плата работников, непосредственно занятых в угледобыче и переработке угля, достигла 114,3 тысячи рублей, что на 9% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 95 тысяч человек, что на 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года" – сообщили в министерстве.
Отмечается, что указанная численность не включает персонал вспомогательных производств.
 
ЭкономикаПромышленностьКУЗБАСС
 
 
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